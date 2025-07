Eugenia Téllez: «No hay eventos gastronómicos con opciones seguras para los celíacos»

«Estamos haciendo mil cosas». Desde que hace cuatro años descubrió que era celíaca, Eugenia Téllez no ha dejado de moverse para lograr un Gijón ... más inclusivo y visibilizar una enfermedad autoinmune que puede derivar en otras afecciones muy graves. En septiembre del año pasado organizó la primera 'Celimerienda', en noviembre la primera 'Celiespicha' y hace apenas tres meses, en abril, una cata de cervezas sin gluten. Y todo ello teniendo en cuenta que solo hay cuatro establecimientos en Gijón para celíacos.

Por eso decidió empezar a cambiar las cosas. Como representante de la asociación Viviendo sin Gluten en Asturias, contactó con el Mercado Artesano y Ecológico y les comentó que no había ningún obrador con productos sin gluten, con la intención de fomentar poco a poco su inclusión porque en Gijón «no hay eventos gastronómicos con opciones seguras para los celíacos». La coincidencia fue que justo después quedó un hueco libre y decidieron invitar a un obrador sin gluten para participar durante todo el fin de semana. «La gente alucina cuando ve que hay un obrador sin gluten con dulce y salado», afirma.

Charlas en Atención Primaria

Ante la gran acogida que estaban teniendo todas sus iniciativas y una necesidad clara de abrir camino para quienes padecen esta enfermedad, el 22 de mayo Téllez se reunió con el director general de Salud Pública del Principado, Ángel López, para exponerle una larga lista de proyectos y peticiones. Lo primero, «que haya un censo de personas celíacas, para que seamos visibles y no un simple porcentaje» y lo segundo, pero igual de importante, que haya formación en Atención Primaria y Enfermería «para que el primer paso de una persona celíaca no sea ir a la asociación de su comunidad y pagar un dineral para que le asesoren». «En ese momento no sabes lo que se te viene encima», asegura.

Por eso, desde la asociación Viviendo sin Gluten se ofrecen a formar a todo tipo de hospitales, centros y profesionales sanitarios de forma totalmente gratuita para que, una vez se tenga el diagnóstico, un enfermero les dé «una pequeña charla con consejos básicos que todo celíaco debe saber» y así evitar que terminen informándose por internet. Un primer paso que afronta con optimismo y mucha ilusión, ya que en la Consejería «tomaron nota de todo, me escucharon y consideran que estamos muy abandonados».

Como su objetivo es «que nadie tenga que ir a las redes sociales a buscar información», también se está ofreciendo para dar charlas –siempre gratuitas– en las asociaciones vecinales y que tanto los recién diagnosticados como sus familias sepan que «ese trampolín del que hay que saltar cuando te dicen que eres celíaco conlleva una alimentación saludable y no productos procesados».

Una información «básica» que no siempre está al alcance de todos y por la que están promoviendo proyectos como el de intentar que haya embajadores por toda España. «Si en tu pueblo no hay opciones, hazte embajador, llama al ayuntamiento y vete a los restaurantes», sugiere Téllez. Y precisamente en esto último, en asesorar a los establecimientos, está trabajando ahora.

«En Gijón hay un montón de establecimientos que ofrecen productos sin gluten, pero no están seguros de si lo hacen bien. Nunca te lo garantizan al 100%». Por ello incide en la importancia de asesorar y formar a los establecimientos hosteleros. Que conozcan que hay un protocolo para no contaminarse y que, salvo que tengan cocinas muy pequeñas, «en realidad solo es cambiar algunos ingredientes». Con más de 275.000 habitantes, echa en falta que Gijón «sea una ciudad inclusiva». Sabe que hay predisposición institucional y confía en estar en el camino correcto para lograrlo.