Cuatro recetas para saborear el otoño de Asturias

Elaboración -Trituramos los champiñones con un 2% de sal, buscando que se rompan. -Los estiramos en una bandeja y los dejamos reposando a temperatura ambiente durante una noche. -Dejamos enfriar en nevera tres días más. -Transcurrido el tiempo, los escurrimos en una estameña y estrujamos para obtener su caldo. -Para la mantequilla noisette, ponemos la mantequilla en un cazo a fuego muy lento y dejamos que se vaya tostando poco a poco. -Incorporamos un ajo para que infusione con la mantequilla. -Juntamos el caldo del champiñón con la mantequilla noisette y emulsionamos hasta obtener un caldo denso. -Para convertirlo en espuma, lo metemos en un sifón con dos cargas. Limpiamos bien los boletus y los laminamos a cuchillo. -Los salteamos en mantequilla y ponemos a punto de sal y pimienta. -Napamos los boletus con la espuma de champiñón.