Cuatro recetas para saborear el otoño de Asturias
Dos conocidos restaurantes de Asturias desgranan en Yantar, el suplemento decano de la gastronomía del Principado, cuatro recetas protagonizadas por productos de temporada, del mar y la tierra
Yantar
Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:37
El cambio de estación renueva los lineales de las tiendas, las despensas familiares y las cartas de los restaurantes. Como ejemplo, las cuatro recetas que presentan en Yantar, el suplemento decano de la gastronomía de Asturias, dos conocidos restaurantes de la región, Casa Chuchu, de Turón; y Los caracoles de Viavélez, de Gijón. Todas ellas están protagoniadas por productos de la temporada de otoño, ya sean del mar o la tierra.
-
Las recetas, paso a paso
Boletus con espumade champiñón, de Casa Chuchu (Turón)
-
Ingredientes Boletus, champiñones, sal, mantequilla, ajo.
-
Elaboración -Trituramos los champiñones con un 2% de sal, buscando que se rompan. -Los estiramos en una bandeja y los dejamos reposando a temperatura ambiente durante una noche. -Dejamos enfriar en nevera tres días más. -Transcurrido el tiempo, los escurrimos en una estameña y estrujamos para obtener su caldo. -Para la mantequilla noisette, ponemos la mantequilla en un cazo a fuego muy lento y dejamos que se vaya tostando poco a poco. -Incorporamos un ajo para que infusione con la mantequilla. -Juntamos el caldo del champiñón con la mantequilla noisette y emulsionamos hasta obtener un caldo denso. -Para convertirlo en espuma, lo metemos en un sifón con dos cargas. Limpiamos bien los boletus y los laminamos a cuchillo. -Los salteamos en mantequilla y ponemos a punto de sal y pimienta. -Napamos los boletus con la espuma de champiñón.
Foie con higos, de Casa Chuchu
-
Ingredientes Medio kilo de foie, leche, Calvados o vino dulce, sal gorda, mantequilla y vinagre
-
Elaboración -Metemos la pieza de foie en leche y la dejamos a remojo toda la noche para que se desangre. -Retiramos sobre un paño de algodón y desvenamos. -Lo enrollamos en papel film para obtener un rulo. -Llevamos a la nevera o al congelador. -Envolvemos en un paño de algodón impregnado en calvados y lo sumergimos en un 'tupper' con sal gorda durante 36 horas. -Abrimos los higos a la mitad y los marcamos en plancha a fuego muy fuerte con mantequilla. -En un cazo, cocemos vinagre para que pierda potencia. -Introducir en el cazo los higos durante un par de minutos sin que se deshagan del todo. -Cortamos en rodajas el foie y servimos con los higos.
Guiso de pulpín de pedrero encebollado con parmentier de patata, de Los Caracoles de Viavélez (Gijón)
-
Ingredientes Pulpo pequeño de pedrero, cebolla, pimienta negra, laurel, kimchi, pimentón, vino fino, patata, mantequilla, pimienta, nuez moscada.
-
Elaboración -Cocemos el pulpo por separado. -Pelamos y cortamos las cebollas en juliana fina. -La pochamos con aceite de oliva virgen extra a fuego suave hasta que quede transparente. -Incorporamos la pimienta negra, el laurel, kimchi y guisamos todo ello con fino y con el jugo de la cocción del pulpo. -Por otro lado, ponemos a hervir enteras con piel en una olla con agua y sal en torno a 20 minutos. -Las escurrimos, machacamos y mezclamos con mantequilla.
Bogavante 'a la menorquina', de Los Caracoles de Viavélez
-
Ingredientes Bogavante azul del Cantábrico, huevo, patatas, pimiento, cebolla, aceite de perejil, cebollino, sal maldón.
-
Elaboración -Troceamos en anillas el cuerpo del bogavante, cortamos la cabeza en cuatro trozos y las pinzas las golpeamos y cortamos también ligeramente. -Marcamos a la plancha con un poco de aceite. -Cuando está terminando de hacerse, añadimos un chorrito de vino blanco. -Recogemos los jugos y el bogavante y reservamos. -En esa misma sartén, para que cojan sabor, freímos los huevos incorporando un poco más de aceite para hacer la puntilla. -Por otro lado, freímos las patatas cortadas en tiras con el pimiento y la cebolla. -Sobre una base de patatas servimos el bogavante, rociando con sus jugos, y encima colocamos los huevos. -Decoramos con un poco de aceite de perejil y cebollino y un poco de sal maldón.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.