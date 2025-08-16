Restaurante Casa Chuchu
Casa Chuchu es uno de los restaurantes que más ha progresado en los últimos años
Sábado, 16 de agosto 2025, 11:44
Chuchu llamaban ya al abuelo de Rafa padre. La saga hostelera empezó hace muchos años y se estabilizó frente al parque de Turón. Fui por primera vez hace más de veinte años a este chigre que cada vez lo es menos porque acaban de hacer una reforma que mantiene una ligera rusticidad pero que supone un salto cualitativo importante. Ya no hay sidra y ha disminuido el ruido. Ahora hasta Luis, el camarero más auténtico y asturiano de cuantos quedan en nuestra región, habla bajo, aunque no ha perdido la socarronería. Rafa se centra en el vino y hace esfuerzos por ser prudente. La cocina no ha cambiado, o sí, porque en cada visita se percibe más elegancia y sensibilidad.
Restaurante Casa Chuchu
-
Dirección El Parque s/n. Turón (Mieres)
-
Contacto 985 43 02 26
-
Precio sin bebida: 60 euros
Las dos últimas visitas han tenido platos memorables. En otoño tomé una pularda de las que no se olvidan. En esta última, optamos por el menú degustación. Siguen teniendo carta, pero la opción de 60 euros, precio imbatible para lo que ofrecen hoy en día, es muy interesante. Está compuesto por seis platos salados y uno dulce. No hace falta más, perfecto de cantidad y con un postre no saturas el estómago. Comenzamos con la mítica croqueta, láctica, cremosa, con buena presencia de jamón y de impecable fritura. Continuamos con un tomate con espinaca japonesa muy sabroso y un salpicón honesto, pixín y langostinos, sin nombres ni ingredientes aparentes, bien ligado, delicioso. Le siguió un chipirón de potera con caldo de cebolla y limón lactofermentado, que le iba genial. Había sabor, textura y equilibrio. El pescado era una buena pieza de mero con beurre blanc, plato elegante y sabroso. Las mollejas con crema de apionabo cerraron el menú con brillantez. Casi todos los platos pedían mojar pan, de elaboración propia, muy reseñable. De postre, el mítico milhojas, que estando bueno ese día no brilló tanto como otras veces. Podéis probar también la tarta de queso, espectacular. Interesante bodega de vinos no escrita, hay que conversar. Suma 16 puntos, tres Y de Yantar.
A destacar
Lo mejor
Natalia y Rafita, madre e hijo, han logrado un tándem único, se han enriquecido mutuamente, y su cocina ha subido en la bolsa de la gastronomía
A mejorar
Tras la reforma y la evolución, evitaría las fundas para enfriar el vino y las cubiteras de plástico con marcas comerciales, más típicas de otras batallas
El plato
Había muchas opciones para elegir, pero la textura de este bonito, lo bien que le iba la vinagreta de pimiento, elegantísima, y la frescura que le aportaba los trocitos de apio fermentado, hacen un plato muy interesante. Sencillez bien interpretada.
El lugar
El cambio se nota. Bonitas sillas de madera mantienen algo de rusticidad, pero en un entorno más elegante. De momento trabajan sin mantel, pero parece ser que se incoporará próximamente. Cuentan con una pequeña terraza donde tomar el vermú o el café.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.