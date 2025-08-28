Asturias, destino vacacional de moda entre los famosos Rostros conocidos del cine y la televisión, la música o el deporte han elegido este verano el Principado para pasar unos días de descanso y diversión

I. G. Jueves, 28 de agosto 2025, 10:50 Comenta Compartir

Asturias está de moda. Las cifras de turistas y el gasto que realizan lo demuestra. Que la región sea un refugio climático en una España sometida a altísimas temperaturas parece haber aumentado su atractivo, aunque al Principado le sobran argumentos para ser un destino de ocio y descanso de primer orden. De hecho, cada año escala posiciones en la lista de los lugares más elegidos por los famosos para pasar sus vacaciones de verano. De ahí que muchos rostros conocidos del cine, la televisión, la música y el deporte hayan elegido este año Asturias para disfrutar de unos días de paz y diversión.

Una de esas caras más que conocidas que se ha dejado ver por Asturias este verano (y también por Cantabria) ha sido Chenoa, que con su inseparable perra 'Cloe' se ha fotografiado tanto en Oviedo como en Gijón.

También un viaje por el norte de España ha hecho la actriz guipuzcoana Nerea Garmendia, quien hace unos días publicó en sus redes sociales varias fotos de su estancia familiar en Tapia de Casariego.

La costa asturiana también ha sido destino elegido para las vacaciones familiares del futbolista del Real Madrid Dani Carvajal, quien ha compartido junto a su esposa y sus dos hijos pequeños diversas experiencias del medio rural en Colunga y Llanes, donde su familia tiene una casa.

El concejo de Villaviciosa ha sido destino de ocio para el actor Hugo Silva y también para el jinete Álvaro Muñoz Escassi, quien se alojó en un lujoso hotel de San Miguel de Arroes y disfrutó de la gastronomía de Casa Kilo.

También a la actriz María Pedraza, conocida por series como 'Élite', se ha visto en Villaviciosa, al igual que en Luanco, mientras que Elena Rivera, que saltó a la fama con 'Cuéntame', ha pasado días de descanso en Gijón.

Mención aparte merecen Paula Echevarría y Blanca Romero y su hija, Lucía Rivera, quienes ningún verano evitan la ocasión de publicar contenido sobre el verano en Asturias.

La primera pasó unos días en su Candás natal, aunque también se dejó ver en Gijón donde, por ejemplo, acudió al concierto de Juan Luis Guerra.

Lucía Rivera, por su parte, promociona lugares y enclaves de la región casi cada vez que la visita. En las últimas semanas, por ejemplo, publicó en sus redesos ciales varias fotos de Gijón y Cangas de Onís.