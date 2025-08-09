La actriz Elena Rivera disfruta de la buena gastronomía de Gijón La intérprete está pasando unos días de vacaciones en Asturias

Que Asturias está de moda no es ningún secreto y prueba de ello son los numerosos famosos que han disfrutado del 'paraíso natural' este verano: Paula Echevarría, Chenoa, Dani Carvajal... La última en mostrar imágenes de sus vacaciones en la región ha sido la actriz Elena Rivera.

La popular intérprete, que ha aparecido en series tan populares como 'Cuéntame cómo pasó', ha dado cuenta de la buena gastronomía que se puede degustar en Gijón. Ella misma ha compartido fotos de algunos platos que ha probado en dos de los mejores restaurantes de la ciudad: Gloria, de los hermanos Manzano, y Auga, de los chefs Gonzalo Pañeda y Antonio Pérez.

Elena Rivera no deja de sumar nuevos proyectos laborales. 'Perdiendo el juicio' es la última serie protagonizada por la zaragozana en el papel de Amanda, una abogada cuya vida se desmorona al ser diagnosticada con trastorno obsesivo-compulsivo (TOC).

