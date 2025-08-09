El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La actriz Elena Rivera.

La actriz Elena Rivera disfruta de la buena gastronomía de Gijón

La intérprete está pasando unos días de vacaciones en Asturias

P. Álvarez

Gijón

Sábado, 9 de agosto 2025, 19:38

Que Asturias está de moda no es ningún secreto y prueba de ello son los numerosos famosos que han disfrutado del 'paraíso natural' este verano: Paula Echevarría, Chenoa, Dani Carvajal... La última en mostrar imágenes de sus vacaciones en la región ha sido la actriz Elena Rivera.

La popular intérprete, que ha aparecido en series tan populares como 'Cuéntame cómo pasó', ha dado cuenta de la buena gastronomía que se puede degustar en Gijón. Ella misma ha compartido fotos de algunos platos que ha probado en dos de los mejores restaurantes de la ciudad: Gloria, de los hermanos Manzano, y Auga, de los chefs Gonzalo Pañeda y Antonio Pérez.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

Elena Rivera no deja de sumar nuevos proyectos laborales. 'Perdiendo el juicio' es la última serie protagonizada por la zaragozana en el papel de Amanda, una abogada cuya vida se desmorona al ser diagnosticada con trastorno obsesivo-compulsivo (TOC).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  2. 2 El mercado pone en su sitio al Real Oviedo
  3. 3 Una mujer de 57 años resulta herida al ser golpeada por un autobús municipal que daba un giro en El Natahoyo, en Gijón
  4. 4 De Oviedo a Gijón: Chenoa pasa las vacaciones en Asturias
  5. 5 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  6. 6 Mina Longo da el pistoletazo de salida a una masiva Semana Grande: «Gijón está en un nivel superior pero no vamos a tener sitio para tantos»
  7. 7 Alarma por medusas en Asturias: vuelven a ondear las banderas rojas
  8. 8

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  9. 9

    «Todos los que entran en España violentando las fronteras y delinquen deben ser devueltos»
  10. 10 Una playa de Asturias, entre las 40 mejores del mundo, según National Geographic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La actriz Elena Rivera disfruta de la buena gastronomía de Gijón

La actriz Elena Rivera disfruta de la buena gastronomía de Gijón