Chenoa posa junto a su perra 'Cloe' y a Mafalda en el Campo San Francisco de Oviedo. @chenoa

De Oviedo a Gijón: Chenoa pasa las vacaciones en Asturias

La cantante y su perrita 'Cloe' han recorrido el Principado, un lugar «que siempre llena el alma»

P. Álvarez

Gijón

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:43

Chenoa lleva años en lo más alto del panorama televisivo nacional. La cantante ha demostrado en numerosas ocasiones que, además de cantar, se le da de lujo ponerse delante de las cámaras para hacer de jurado o incluso presentar programas. Buena prueba de ello es 'Dog House', la nueva apuesta de Televisión Española en la que buscan familias para algunas mascotas que no han tenido suerte en la vida. Y es que la polifacética artista deja patente su amor incondicional por los animales. De hecho, no se separa de su perrita 'Cloe' ni siquiera en las vacaciones que le ha llevado a recorrer Asturias.

La cantante ha seguido los pasos de otros famosos como Dani Carvajal o Irene Junquera y ha disfrutado unos días del 'Paraíso Natural'. La propia Chenoa ha compartido imágenes en su cuenta de Instagram en las que se le puede ver posando junto a Mafalda en el Campo San Francisco de Oviedo, de compras en el mercado del Fontán o haciéndose la tradicional foto con su perrita en las 'Letronas' de Gijón.

A juzgar por lo que ha escrito, Chenoa se lo ha pasado en grande estos días. «Naturaleza, comida rica, buena gente y esa paz que solo se encuentra entre montañas y mar. A veces, lo más simple es lo que más necesitamos», ha dicho. Eso sí, ha aprovechado para «recargar pilas en un lugar que siempre llena el alma: Asturias».

