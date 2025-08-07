Los favoritos de los turistas en Oviedo: «Merece la pena esperar la cola por una foto con Mafalda» El Campo San Francisco o la escultura de Woody Allen son los puntos preferidos por los turistas para inmortalizar sus vacaciones en Oviedo

Raquel Fidalgo Oviedo Jueves, 7 de agosto 2025, 22:37

Oviedo es un museo al aire libre con más de un centenar de esculturas repartidas por sus calles, pero hay algunas que se han convertido en auténticas estrellas en los álbumes de los turistas. Este verano, la escena se repite a diario: grupos de visitantes, teléfono en mano, buscando el ángulo perfecto junto a sus figuras favoritas.

La estatua de Woody Allen, en la calle Milicias Nacionales, es sin duda una de las paradas obligatorias. Allí, Virginia Barbancho y Carlos Castán, dos madrileños, se hacen la foto de rigor. «Estábamos justo haciéndonos la foto e imitando la famosa pose de la estatua», comentó divertido el primero mientras ella revisaba el resultado en el móvil. No son los únicos; apenas se van, otra familia ocupa su lugar para repetir el ritual.

A pocos metros, en el Campo San Francisco, otro icono acapara los flashes y, sobre todo, la paciencia de los turistas: Mafalda. Aquí se forman largas colas para poder sentarse junto al célebre personaje de Quino. Los hermanos Cristina y Álvaro Carbonell, venidos desde Zaragoza, esperan su turno ansiosos. «Llevamos solamente desde esta mañana en Oviedo y quisimos hacernos la foto con esta escultura. Merece la pena esperar la cola», explicó ella, mientras planean su siguiente parada. «Ahora veremos si vamos a la de Woody Allen».

Pero no solo las figuras de bronce triunfan. El gran parterre de césped con la fecha del día en el paseo de los Álamos es otro de los fondos preferidos, incluso para los propios ovetenses. Pedro Maura y María José Cabrera, que han venido desde Vinaroz (Castellón), posan sonrientes. «Nos fotografiamos porque así tenemos la fecha y porque nos parece muy bonita», señalaron. Pasan sus vacaciones en la ciudad y, según detallaron, «un día de sol también puede ser la oportunidad perfecta para fotografiarse con los monumentos».

Esta afluencia de visitantes que inmortalizan su paso por la ciudad se refleja en las cifras oficiales. Según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, Oviedo cerró el mes de junio con algo más de 44.000 viajeros y casi 80.000 pernoctaciones hoteleras. No obstante, desde el área de Turismo del Ayuntamiento matizan que la realidad es aún mayor. Esto es así porque las estadísticas recogen exclusivamente los datos de los establecimientos hoteleros y no miden la ocupación de las viviendas de uso turístico ni de otros alojamientos vacacionales; por tanto, la afluencia real de turistas debería ser sustancialmente más alta.