Bonnie Tyler conquista Poniente

Pablo A. Marín Estrada Gijón Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:09 Comenta Compartir

Bonnie Tyler, la diva galesa del rock, entusiasmó ayer con sus grandes éxitos al multitudinario público que acudió a verla en su cita con la Semana Grande en Poniente. La cantante, de 74 años, demostró que está en plena forma y que la voz desgarrada que ha dado sello propio a sus canciones mantiene toda su fuerza, ennoblecida por el paso del tiempo.

Con su melenaza rubia al viento y arropada por una banda clásica de guitarra, bajo, batería y teclados, Tyler salió a darlo todo sin perder la serenidad y elegancia que transmite cuando se mueve por el escenario, como si fuera el salón de su casa. Interpretó los temas que la llevaron a la cima de las listas de éxitos desde finales de los 70 y especialmente en la década siguiente, e incluyó en su repertorio hits ajenos: de Kiss o Bee Gees, transformándolos en inconfundiblemente suyos y sirviendo a la vez de tributo a quienes los popularizaron como en el caso de 'The Best' de Tina Turner (una de sus referencias al inicio de su carrera junto a Janis Joplin).

Varios miles de personas disfrutaron del gran concierto de la diva Tyler, un mágico viaje a lo mejor del pop rock de los 70 a la actualidad arrancaba con 'Have you ever seen the rain?', de Creedence, dulcificada en la melodía y desgarrada en la voz de la cantante. «Muchas gracias, guauuu», saludó en la misma tesitura, para seguir con otro temazo 'Hide your heart', de Kiss, con la garganta aún más rota, y 'Lost in France' que, apuntó, «la escribí con 27 años» y fue su primer éxito. Y siguió con quebrándose en un intenso 'To love somebody', con 'The Best Is Yet to Come' y encendió la emoción colectiva con su exitazo 'It's a heartache', tema que la catapultó internacionalmente.

No faltaron baladas como la emocionante 'Total Eclipse of the Heart' o el bailable 'Holding out for a Hero'. El resultado, un gran concierto que hizo vibrar a una abarrotada explanada de Poniente.

Temas

Semana Grande de Gijón