Bonnie Tyler se sube hoy al escenario de Poniente, en Gijón

Pablo A. Marín Estrada Gijón Martes, 12 de agosto 2025, 09:37

El escenario de Poniente recibe a las 23 horas de hoy, 12 de agosto, a la legendaria Bonnie Tyler, uno de los nombres más esperados de los conciertos de la Semana Grande de Gijón. Con su inconfundible voz rasgada, la artista galesa promete una noche de emoción, nostalgia y energía, reviviendo clásicos como 'Total Eclipse of the Heart', 'It's a Heartache' o 'Holding Out for a Hero', en una velada en la que el público podrá disfrutar de la fuerza de sus baladas y el impulso de sus temas más potentes. Una noche que promete dejar imágenes y recuerdos imborrables en la retina de los gijoneses.

Este gran concierto no es la única cita que Gijón tiene hoy con la música. Los conciertos callejeros de Divertia presentan esta tarde (18 horas) en el entarimado del parque de Los Locos la actuación de Gonza Martini con su espectáculo para todos los públicos de música, pompas y magia 'Artilugios'. En el paseo de Begoña será el músico burgalés David Send quien presente al público su rock sin etiquetas (20 horas).

Además, continúa el Festival Internacional de Piano en el Jardín Botánico Atlántico. El solista georgiano Sandro Gegechkori ofrece un recital que tendrá lugar a las 19 horas y cuyo programa incluye obras de Beethoven, Prokofiev, Falla y Montsalvatge. La entrada está incluida en la del Jardín Botánico.

