El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bonnie Tyler es uno de los platos fuertes de la Semana Grande de Gijón. Juanjo Santamaría
Semana Grande de Gijón

Bonnie Tyler se sube hoy al escenario de Poniente, en Gijón

El Festival de Piano y conciertos en la calle, otras citas con la música para disfrutar esta tarde en Gijón

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 09:37

El escenario de Poniente recibe a las 23 horas de hoy, 12 de agosto, a la legendaria Bonnie Tyler, uno de los nombres más esperados de los conciertos de la Semana Grande de Gijón. Con su inconfundible voz rasgada, la artista galesa promete una noche de emoción, nostalgia y energía, reviviendo clásicos como 'Total Eclipse of the Heart', 'It's a Heartache' o 'Holding Out for a Hero', en una velada en la que el público podrá disfrutar de la fuerza de sus baladas y el impulso de sus temas más potentes. Una noche que promete dejar imágenes y recuerdos imborrables en la retina de los gijoneses.

Este gran concierto no es la única cita que Gijón tiene hoy con la música. Los conciertos callejeros de Divertia presentan esta tarde (18 horas) en el entarimado del parque de Los Locos la actuación de Gonza Martini con su espectáculo para todos los públicos de música, pompas y magia 'Artilugios'. En el paseo de Begoña será el músico burgalés David Send quien presente al público su rock sin etiquetas (20 horas).

Además, continúa el Festival Internacional de Piano en el Jardín Botánico Atlántico. El solista georgiano Sandro Gegechkori ofrece un recital que tendrá lugar a las 19 horas y cuyo programa incluye obras de Beethoven, Prokofiev, Falla y Montsalvatge. La entrada está incluida en la del Jardín Botánico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Real Avilés destituye a Javi Rozada
  2. 2 Herida una mujer de 53 años al ser golpeada por una moto en un paso de peatones en Gijón
  3. 3 Cambios en la Noche de los Fuegos en Gijón: no habrá nuevos puntos de lanzamiento y solo se tirarán desde el Cerro
  4. 4

    El Principado aprueba un convenio para que las mutuas gestionen bajas y contener así el absentismo
  5. 5 Detenidos tras una persecución a gran velocidad cuando intentaban robar en Aboño
  6. 6

    Asturias recibirá a los primeros diez menores trasladados a la península desde Canarias
  7. 7 Madera para bancos, lonas para piscinas, neveras... el trabajo de reciclaje en el prau Salcéu tras el Xiringüelu
  8. 8 Del infierno a la desolación en Las Médulas: «No queda nada más que arder»
  9. 9 Desarticulan un narcopiso en Oviedo: era un punto negro de venta de heroína
  10. 10 Más de 800 firmas para frenar el cierre del Autocine de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Bonnie Tyler se sube hoy al escenario de Poniente, en Gijón

Bonnie Tyler se sube hoy al escenario de Poniente, en Gijón