Una defensa pionera de la infancia

Guzmán Pendás junto a Ángel Mato, María del Carmen Guerra, Ana Núñez, José Antonio y Lourdes Pérez Álvarez y Paz y María Antonia Fernández Felgueroso durante el coloquio del acto 'Memoria viva de la Gota de Leche' en la antigua Escuela de Comercio.

Eva Hernández Gijón Martes, 16 de septiembre 2025, 06:42

Un edificio singular y un proyecto pionero que engrandece a Gijón y enorgullece a su ciudadanía». La Gota de Leche sigue de celebración por sus cien años de historia. En esta ocasión, lo hizo con un acto bajo el título 'Memoria Viva de la Gota de Leche', organizado por la Fundación de Servicios Sociales, en el que distintas personalidades que guardaron relación con esta gran institución contaron sus vivencias y recuerdos en la Escuela de Comercio, bajo la batuta del concejal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás. El evento llamó la atención de los ciudadanos consiguiendo un lleno absoluto.

Entre los participantes acudieron José Antonio y Lourdes Pérez Álvarez, nietos del doctor Avelino González, fundador del proyecto. José Antonio, que se definió como «memoria viva» de su abuelo, recordó sobre él lo «cariñoso y entregado» que era. «Cuando no había seguridad social, lo que creó mi abuelo fue imprescindible», se enorgulleció. «Defendió los derechos de los niños mucho antes de que se reconocieran formalmente». «Muy satisfecha» estaba Lourdes con el acto. «Mi abuelo era la cabeza, pero participó toda la ciudadanía en elaborar este proyecto. Es un gran día para todos ellos», subrayó.

Ampliar Asistentes al acto de celebración del centenario. D. Arienza

Gracias a esta institución pública, la sanidad de la época cambió por completo, sobre todo de madres y niños, con la distribución gratuita de leche, los controles médicos periódicos para lactantes o los pesajes y seguimiento del crecimiento infantil, entre otros.

Ángel Mato, comisario de la exposición que tiene lugar en el exterior de la Gota de Leche con motivo del centenario, definió el proyecto de Avelino González bajo tres ideas. La primera, «idoneidad», ya que impulsó los servicios sociales; «modernidad», porque construyó edificios luminosos y avanzados frente a los centros sociales «oscuros y lúgubres» de la época y «globalidad» porque González dio una atención integral a la infancia, desde el embarazo hasta el término de la niñez.

La exalcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, también fue invitada a participar, ya que durante su mandato, el edificio de la Gota de Leche fuera rehabilitado como sede de la Fundación de Servicios Sociales. «Era seguir con ese hilo conductor que había comenzado Avelino González», señaló. Durante la rehabilitación, se preservaron los azulejos y otros detalles originales. Fernández Felgueroso también tuvo la oportunidad de conocer a González durante su labor en la Junta Local de Protección de Menores de Gijón. Recordó al público que, aparte de la Gota de Leche y el Hogar Maternal (ahora Casa Rosada), el doctor quiso crear una casa familiar para niños en abandono, pero que pudieran ir a colegios públicos de Gijón. Ante la negativa de Madrid, no pudo materializar el proyecto. «La idónea idea quedó quebrada», lamentó. Completaron el coloquio María Antonia Fernández Felgueroso, expresidenta de Servicios Sociales; María del Carmen Guerra, hija del primer niño nacido en la Gota de Leche, y Ana Núñez, jefa de división de Acción Social de Servicios Sociales.

La estela

Tras el encuentro, la fundación de Servicios Sociales rindió homenaje a tres entidades históricas de la ciudad que representan lo que la Gota de Leche simboliza. Estas fueron el Sanatorio Marítimo, el Hogar de San José y la Cocina Económica a las que se les entregó una réplica de artesanía del azulejo característico del edificio de La Gota de Leche.

