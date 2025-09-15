Avelino Guerra fue el primer nacido de La Gota de Leche. Su familia lo demuestra Acredita la efeméride, reflejada sin nombre en la exposición del histórico materno, con fotos de 1930. «No queremos que se quede en un anónimo»

Fotografía de la familia comparada con la exposición en la que muestran el bautismo del primer niño de La Gota de Leche

Lo que para los ocho hermanos Guerra Álvarez era tan solo «una anécdota familiar» sin mayor trascendencia, se convirtió en la necesidad de acreditar un dato que les había acompañado durante toda su vida: que su padre, José Claudio Avelino Luis Guerra Cosío fue el primer niño nacido en La Gota de Leche de Gijón. Un nacimiento que se produjo el 9 de octubre de 1930. O sea, hace casi 95 años.

El deseo de indagar creció al ver una foto de la exposición que tiene lugar en el exterior del edificio de La Gota de Leche, actual sede de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, con motivo de su centenario. En ella, bajo el titulo de 'Primer niño nacido en La Gota de Leche', se muestra el bautismo de aquel pequeño. Un familiar envió a través de un grupo de Whatsapp una captura de la imagen acompañada de un mensaje: «Vuestro padre». Y, efectivamente, era él. Lo saben gracias al amplio repertorio fotográfico que la familia conserva.

Margarita Guerra, una de las hijas de Avelino, muestra a EL COMERCIO una foto algo estropeada por el paso del tiempo de ese mismo día. En ella se puede identificar a los mismos integrantes de la instantánea que forma parte la muestra del Ayuntamiento, entre ellos, sus abuelos y el pediatra fundador de la entidad: Avelino González Fernández.

Vivió en Santa Bárbara

En la exposición conmemorativa también aparece una foto fechada el 27 de marzo de 1932 con un texto: «En agradecimiento a la Casa de Maternidad del Instituto de Puericultura» de parte de «los agradecidos padres del niño Avelino Luis, que inauguró la sala». La criatura de la imagen, de la que la familia también conserva una copia, es el mismo niño.

Aunque un nietos, Daniel Guerra, contactó con el Ayuntamiento para conseguir el registro de su abuelo, aclara a EL COMERCIO que «no existen datos». Aún así, no quieren que su nombre quede en el olvido. Un nombre que viene dado en honor al alcalde de Gijón de entonces, Claudio Vereterra, el pediatra fundador de la entidad, Avelino González, y Luisa, la matrona que atendió a su madre. «Si tiene que pasar a la historia como el soldado desconocido pues es lo que hay, pero es una pena que se pierda el dato», apunta Juan Daniel Guerra, su tercer hijo. «Solo queremos que se le ponga un nombre», añade.

Avelino Guerra Cosío fue el tercero de cuatro hermanos y a los ocho días del último parto su madre falleció. El primer niño de La Gota de Leche trabajó en la Fábrica de Moreda hasta su cierre y luego en Uninsa. Se casó con Emma Álvarez y crio en Santa Bárbara a sus ocho hijos, que le dieron 18 nietos. «Siempre quiso que sus hijos prosperáramos en la vida», indica Juan Daniel. «Lo consiguió», añade. Avelino Guerra Cosío falleció en 2010, en Oviedo, a los 79 años de edad y está enterrado en el cementerio de Deva.

'Memoria viva', hoy a las siete en la Escuela de Comercio La cita es a las 19 horas en el salón de actos de la Escuela de Comercio bajo el epígrafe 'Memoria Viva de La Gota de Leche' y la entrada es libre hasta completar el aforo. El acto de celebración del centenario lo ha organizado la Fundación Municipal de Servicios Sociales y en él se escucharán testimonios y recuerdos. Estarán Ángel Mato (historiador y comisario de la exposición), Paz F. Felgueroso (exalcaldesa), María Antonia F. Felgueroso (expresidenta de la FMSS), María del Carmen Guerra (hija del primer nacido) y los nietos del doctor Avelino González, moderados por el edil de Servicios Sociales, Guzmán Pendás.

