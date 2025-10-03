Homenaje a Ike: «Los buenos recuerdos y las risas superan la crudeza del conflicto»

Inauguración de 'IKE, moda, lucha y legado'. Más de una veintena de extrabajadoras posan en la Ciudadela junto a los responsables de la Fundación Municipal de Cultura, comisarios y responsables de las exposiciones, las jornadas y el documental sobre la historia de esta fábrica.

Jana Suárez Gijón Viernes, 3 de octubre 2025, 06:16 Comenta Compartir

En 1952, en pleno boom de la economía y del sector textil, nació Ike en la calle Balmes, en el barrio de El Coto. «Fue nuestro hogar. Había un ambiente genial. Yo entré a trabajar con 16 años y mi hermana con 17, pero es que a todas mis compañeras las consideré familia. Los buenos momentos y las risas superan la crudeza del conflicto que acabamos sufriendo», recordó ayer Isolana Mena durante la inauguración de cuatro exposiciones que ofrecen una visión integral de la historia de Confecciones Gijón. «Ike fue moda, pero también se convirtió en un escenario de la lucha obrera y símbolo de resistencia para generaciones enteras», remarcó Aitor Martínez, director de la Fundación Municipal de Cultura, organizadora de las muestras. y que agradeció la presencia de «las mujeres que hoy estáis aquí. Más de una veintena. Vosotras sois las protagonistas e hicisteis historia», aludió Martínez. Más de 30 años planchando pasó Mari Paz González. «Trabajamos mucho, pero tengo muchos recuerdos de cantar, de nuestras comidas anuales. Me quedo con eso porque los últimos cuatro años, los del conflicto, fueron muy duros. Yo tenía dos hijos. Fue un calvario», relató a EL COMERCIO González. «Cuando el jefe no miraba siempre había alguna chanza. Teníamos una compañera que bailaba con capa y todo. Cuántos ojales pondría yo durante más de 30 años. Es de agradecer que aún nos recuerden tanto en la ciudad», rememoró Puri González.

Un millón de camisas al año

Gracias a la calidad de sus camisas, Confecciones Gijón tuvo un importante mercado en la década de los sesenta y setenta, llegando a convertirse en la fábrica textil más grande de Asturias, con 700 trabajadoras, y con exportaciones a Estados Unidos y Latinoamérica. «En esos años Ike alcanzó el millón de camisas fabricadas al año. Las más famosas eran las 'tres largo de manga por talla', algo insólito en España», detalló María de la Luz Marrón, oficinista durante cerca de 40 años.

Hasta el 31 de octubre, en el Museo de la Ciudadela se aborda la moda, el diseño y la publicidad. En los Centros Municipales Integrados de El Coto y El Llano, «descubrimos el testimonio vivo de las propias trabajadoras», remarcó Verónica Rodríguez, jefa del departamento de Innovación Cultural. Otras firmas que también integraron Confecciones Gijón se muestran en el Muséu del Pueblu d'Asturies.

'Costuras abiertas'

Bajo la producción de EL COMERCIO audiovisual, el 21 de octubre se proyectará el documental 'Costuras abiertas: las mujeres de Ike' en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, a las 19 horas. «Tres de esas mujeres y sus hijas se sinceran frente a las cámaras. Afrontaron con entereza las movilizaciones, pero por dentro la contradicción de la culpa abría una herida en ellas», subrayó Mónica Yugueros, directora del documental. Del 23 de octubre al 27 de noviembre se desarrollará un curso de la Universidad Popular impartido por Aurora Valdés. Además, el 27 y 29 de octubre, a las 18.30 horas, en los centros municipales de El Coto y El Llano se impartirán unas jornadas. Para finalizar, el 30 de octubre, en el antiguo emplazamiento que ocupaba Ike se colocará una placa conmemorativa.

Temas

Mujeres

Moda

Gijón