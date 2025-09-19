El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vistiendo camisas blancas, las trabajadoras de la fábrica acudieron a la presentación del programa en el Antiguo Instituto. J. M. Pardo

Un relato de lucha obrera y dignidad

Moda con Historia rinde homenaje a las trabajadoras de IKE y proyectará el documental producido por EL COMERCIO

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:41

Son un ejemplo de resistencia y de lucha obrera y, ahora, el ciclo Moda con Historia rinde un merecido homenaje a las trabajadoras de la ... fábrica IKE a través de cuatro exposiciones, varias jornadas, un curso en la Universidad Popular y la proyección del documental 'Costuras abiertas: las mujeres de IKE', una producción audiovisual de EL COMERCIO dirigida por Mónica Yugueros.

