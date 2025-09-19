Un relato de lucha obrera y dignidad

Son un ejemplo de resistencia y de lucha obrera y, ahora, el ciclo Moda con Historia rinde un merecido homenaje a las trabajadoras de la ... fábrica IKE a través de cuatro exposiciones, varias jornadas, un curso en la Universidad Popular y la proyección del documental 'Costuras abiertas: las mujeres de IKE', una producción audiovisual de EL COMERCIO dirigida por Mónica Yugueros.

A la presentación del ciclo en el Antiguo Instituto acudieron algunas de sus protagonistas, como Isolina Meana, Charo López y Bernardina Santos, que compartieron el recuerdo de «una vida» dedicada a la empresa. Es la historia de fortaleza de unas mujeres que, con todo en contra, duras cargas familiares y poca credibilidad –«Nos decían que no teníamos nada que hacer porque, como no éramos hombres, no íbamos a volcar camiones», comparte López–, se opusieron al cierre de la fábrica en un momento en el que incluso las protestas eran cosa masculina. «Éramos cabeza de familia como los hombres y necesitábamos esos puestos de trabajo igual que ellos, pero tardaron en entenderlo», expresa Santos, que recuerda que los encierros en la fábrica a modo de protesta llegaron a alargarse durante cuatro años. «Eso creó una gran unidad», asegura. «Hicimos todo lo que pudimos por la dignidad», añade López. «Ha sido una lucha ejemplar».

La mayoría de estas mujeres empezó a trabajar con edades muy tempranas: Meana, a los 16 años y López, con menos de 13. «Y todavía las había más jovencitas», asegura. «Éramos unas crías, así que IKE era nuestra segunda familia». Aunque tras el cierre ella fue una de las que pudieron trabajar en otros lugares, «mis compañeras de trabajo son ellas».

Era una fábrica bastante adelantada a su tiempo porque, ya en 1962, cuando Isolina Meana entró a su plantilla, «había maquinaria», enfatiza. «Siempre fue una empresa puntera». «Una planchaba los puños, otra el cuello, otra el canesú. Y luego pasábamos a doblar las camisas, que era de forma manual». Un trabajo que, para cuando cerró la empresa, las tenía «agotadas»; aún así, la despedida la recuerdan triste y complicada.

El homenaje a su legado se podrá disfrutar a partir del 2 de octubre en varias exposiciones: en la Ciudadela, en el CMI El Coto, en el CMI el Llano –donde el día 16 se pronunciará una conferencia– y en el Muséu del Pueblu d'Asturies. El documental producido por este diario, 'Costuras abiertas', se proyectará el 21 de ese mismo mes en el salón de actos del Antiguo Instituto y el jueves 30 finalizarán los actos con la colocación de una placa conmemorativa en el antiguo emplazamiento de la fábrica.

Un necesario homenaje a la lucha de unas mujeres que dejaron una huella imborrable en la moda y la industria gijonesa y, todavía hoy, son un modelo de compromiso e integridad.