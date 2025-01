El autobús de España

Llevamos unos días convulsos por comportamientos, cuanto menos, poco éticos en lo relativo al cumplimiento de los protocolos de vacunación. Aún recuerdo en el colegio cuando el profesor nos decía que en el transporte público debíamos ceder el sitio a las personas mayores, señoras embarazadas, ... personas con alguna dificultad o minusvalía. Era un hecho que nadie cuestionaba, un comportamiento interiorizado.

Hay un grupo de personas que siguen haciéndolo, pero también ha surgido, con las prisas y la impersonalidad de las grandes ciudades, un segundo colectivo que en el transporte público, se sienta en el lugar reservado y disimula su actitud egoísta haciéndose el despistado tras la lectura de un libro, haciéndose el dormido, mirando por la ventanilla... Luego ha aparecido un tercer grupo: el de los maestros de la tergiversación, que no sólo hacen como que no se enteran, sino los que cuando se les reprocha justifican su actitud, diciendo por ejemplo que las personas mayores deben de estar de pie para facilitar la circulación sanguínea, o que el tramo es corto, y para lo que queda, no merece la pena levantarse.

Los hechos protagonizados por la señora Carmen Piedralba, han motivado multitud de opiniones y pareceres en cuanto a protocolos, comportamientos éticos, normas de conducta y convivencia. Y queda claro que la señora Piedralba no pertenece al primer grupo de ciudadanos, el de los que cede su asiento. Las normas son claras, los protocolos también lo son, y los datos incuestionables y demoledores. Ahora queda situarla en el segundo o tercer grupo.

Señora Piedralba, tras esta aparente victoria que junto con las personas que la respaldan quieren hacernos ver, se esconden irregularidades que traspasan las fronteras municipales, un interés más alto, que ha permitido que por el momento salga indemne de su manifiesta irresponsabilidad y falta de decoro.

Usted no está a la altura de los hechos que estamos padeciendo. El autobús en el que usted viaja, se llama España, y la gente que ve a su alrededor, somos todos los españoles, desde los hosteleros que agonizan, hasta los pequeños comerciantes, pero también aquellos que están enfermos, junto con los que día tras día han estado ahí para salvar nuestras vidas. Sí, la mía también señora Piedralba. Yo he visto y he padecido de primera mano el frío aliento de esta enfermedad, y he sentido la cálida mano de todos aquellos que nos han curado y se han jugado el tipo por nosotros.

Señora Piedralba, usted es capaces de buscar una disculpa para justificar cualquier acto. Además de no importarle los demás, ahora intenta explicarnos y convencernos con palabras, lo que sus hechos ya han demostrado que no ha hecho.

Hubiéramos apoyado la moción que Ciudadanos presentó en el último pleno para «exigir transparencia en torno a la vacunación y la inmediata destitución de quienes vulneren la norma» pero, por falta de valentía y con la pleitesía que suelen rendir al tripartido la retiraron. Pero nuestros vecinos se lo merecen y España lo exige.