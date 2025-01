Comenta Compartir

Seguimos igual y no aprendemos. Ahora que se pueden abrir los bares 'para llevar', nos lo queremos cargar todo y que no nos dejen abrir por vender alcohol cuando está prohibido. Pero ¿qué nos pasa? ¿No sabemos decir que no? ¿Tanto miedo nos da perder ... un cliente cuando en vez de apoyarte quiere meterte en un lío si te 'pillan'? Nos estamos volviendo como los políticos, engañando, chanchullando... No queramos igualarnos. Vamos de frente, con la cabeza alta por hacer las cosas bien. Es verdad que los políticos no nos ayudan; y si nos quieren fastidiar más, no vamos a ponérselo en bandeja, por favor.

