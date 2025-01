El exitazo de Siero

Vivimos tiempos en que las empresas se desangran a diario, en que los empresarios son una especie en extinción, en que los negocios nos suenan a términos tan arcaicos como 'Tiranosaurus'..., tiempos en los que la pandemia se ha llevado, además de unos 70.000 ... compatriotas, cualquier rastro de actividad económica.

Y en Asturias, nos hemos acostumbrado a malvivir en el limbo de un marasmo negocial contiguo, en una inactividad permanente, en una empresa que se va, en una aerolínea que nos deja, en otro concurso de acreedores. Hemos llegado a esa situación tan absurda en que los que trabajamos casi somos los mismos que aquellos que no lo hacen, porque no pueden, porque se carece de oportunidad de ningún tipo.

Por eso es un exitazo rotundo lo que ha logrado Siero, en dura pugna con otras ocho localidades europeas y, finalmente, mano a mano con Vitoria, ganándole en la línea de meta. Un exitazo traer a Asturias la que ahora es la mayor empresa del mundo, la mejor empresa del mundo, porque es la que más vende, la que más mueve en torno suyo, la que todo el mundo quiere en sus tierras.

2.000 empleos directos y más de 15.000 indirectos. Es un dato indiscutible. En un polígono industrial cercano a Oviedo, a apenas 5 minutos, a 20 de Gijón, a 30 de Avilés, y con acceso directo a todos los lugares que uno desee, que ha sido lo que especialmente ha valorado Amazon. Un lugar nuevo, donde todo está por hacer y donde Sogepsa ha de entender que al municipio le ha tocado la lotería, pero a la sociedad pública le ha salvado la vida la empresa americana.

Alguien que viene con 100.000.000 euros a una tierra donde ya no quedan empresas de 2.000 empleados (se me ocurren Alimerka, Duro Felguera y poco más) solo debe esperar que nos pongamos a su disposición y facilitemos aquello que precisen. Y esto lo digo para anticiparme a lo que pueda venir. He leído a algunos partidos políticos diciendo que van a crear empleos basura, o a algunos sindicatos indicando que estarán «especialmente vigilantes» con las condiciones laborales que ofrezcan. Miren ustedes: mejor se quedan en casa, se callan y descansan un poco de sus terribles obligaciones laborales. Váyanse de vacaciones, otra vez si hace falta, pero manténganse lejos. Esta región destruye empleo a diario, y alguien viene a crear 2.000 directos. Si les ven a ustedes, quizá huyan, y no me extrañaría.

Así que celebremos las buenas noticias. Confiemos en que sea el despegue de un polígono industrial nuevo y que pueda ponernos como referente en el Norte de España, porque al lado de Amazon vienen otros muchos servicios.

Ojalá, en un par de años, estemos aplaudiendo que vinieron para quedarse. Y recordemos aquellos tiempos, tan malos, en que no había trabajo en esta tierra, y todos usábamos mascarilla.