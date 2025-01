Misión imposible

Comenta Compartir

Lo normal sería que estuviéramos hablando del cambio de década -¿quién se acuerda de que ha empezado la tercera década del siglo XXI?-, haciendo balance de los dos primeros decenios y aventurando hipótesis para el futuro. Pero la pandemia lo ha cambiado todo, provoca que ... se imponga lo inmediato, el hoy, tratando simplemente de sobrevivir día a día. No es fácil. Siendo conscientes, esta perversa situación va para largo y en 2021 no volverá, ni de lejos, la ansiada 'normalidad', y hasta puede que también nos llegue a amargar las próximas navidades. Habrá, pues, que adaptarse a la realidad, afrontarla con determinación y sentar las bases para un futuro incierto, en el que lo único seguro es que nada será igual. Volverá el turismo a nuestra comunidad y a nuestro país (pero quizá ya no sea tan masivo), atraído por nuestra gastronomía, nuestro paisaje, nuestro clima y por la accesibilidad de nuestros precios. Reabrirán a tiempo completo bares y restaurantes, pero serán menos y deberán modificar su oferta y forma de trabajar. Seguiremos comprando alimentos, pero quizá (en esto saldremos ganando) más en el comercio de proximidad, buscando productos locales y singulares. Antes el cordial bar de barrio, que la snob franquicia de moda; primero el tendero de toda la vida que la anónima superficie. Preferible descansar en pequeños hoteles situados en lugares interesantes, que ceñirse la pulsera y pasarse las vacaciones sin salir del complejo hotelero.

Aunque nada más lejos de mi intención que criticar a la hostelería, pagana de esta crisis, y a la que tanto amo, también es cierto que parece percibirse cierta falta de solidez en su asociacionismo, algo disperso y desunido, lo que ha puesto las cosas muy fáciles a las diferentes administraciones, tratando a otros sectores con distinta diligencia. Muchos son los hosteleros que se están viendo abocados al cierre. Afrontar los alquileres, abonar los impuestos y los gastos fijos, sin apenas ingresos, parece misión imposible.

