Las preguntas que deja una roja

Minuto 79 del segundo tiempo. Aitor en un lance del juego mira al asistente con cara de pitufo Gruñón y profiere una frase malsonante. Éste avisa al árbitro y le muestra la roja directa. ¿Es justo? ¿Es injusto? ¿Qué debería hacer el linier en ese ... caso? ¿Y el jugador?

Convendría poner en contexto la situación de ambos. Todos sabemos que el corazón de un jugador en pleno partido es como un maremoto rugiente. También hay que estar en el lugar de ese linier joven, al que nadie ha enseñado lo que significa la autoridad ni mucho menos cómo ejercerla. Al 99% de los árbitros españoles ee les enseña (o sólo aprenden) a demostrar su poder, en vez, de ejercer ese poder. Eso sí, un linier tampoco tiene por qué escuchar impertinencias. Ahora que ya no las escuchan desde la grada, tal vez oyen mejor lo que dice el jugador o puede que liberados de la presión del público se sientan más libre para aplicar el reglamento. El caso es que a Aitor le pueden caer cuatro partidos según el código disciplinario de la RFEF ¿Se hizo la ley para el hombre o el hombre para la ley? Lo más interesante de la roja a Aitor es que nacen una serie preguntas. ¿Merece más Aitor la tarjeta roja que algunos jugadores del Cartagena, empeñados en cortar el ritmo del partido y las internadas de Manu? ¿Por qué es más punible un insulto a un juez que no está en el campo y no es susceptible de ser lesionado, que pegar patadas y condicionar el juego de un equipo? La otra pregunta se la hace todo el mundo es si hay doble rasero. Es decir, cuando Sergio Ramos mira con cara de brontosaurio en celo y recita a los antepasados de cualquier árbitro, ¿es castigado de la misma manera? El ansía de protagonismo del linier es incuestionable. Los modos de Aitor son cuestionables. Pero, lo que abre una caja entera de preguntas es que a quién se le aplica esa penalización y por qué.

El resto de cosas ya las conocemos. El Sporting empezó bien, pero con las limitaciones habitiuales cuando Manu es escorado en la banda donde equipo afronta la partida con una carta menos. No filtra pases y no sabe defender cuando el Sporting no tiene el balón. En resumen, es intrascendente. Cada cierto número de partidos se repite ese mismo error. Gragera, además, tuvo un partido delicado y con Pedro fuera de sitio, el arreón inicial del Sporting se fue apagando y, en la segunda parte, resultaron un espejo cansado de sí mismos. ¿Se hace la táctica para el jugador o el jugador para la táctica?

Lo que sí tiene definido Gallego es la posición de lateral izquierdo con Saúl García.

Es un buen jugador, pocas veces comete un error grave y, cuando sube es peligroso, pero no siempre -como casi todos los jugadores- brilla. ¿Ha desparecido para siempre Pablo García? Su progresión era notable e iba en ascenso. A priori, no parecía tan cuajado como Saúl, pero no estaba muchos peldaños por debajo. Era una promesa que progresaba adecuadamente, un futbolista en aprendizaje, que se ha quedado sin escuela. Personalmente, esperaba cierta alternancia ¿Se hacen los fichajes para los puestos o los puestos para los fichajes?

El Sporting cumplió su función de salvavidas para otros clubes. El Cartagena estaba tocado y casi hundido en Liga y, como tantos equipos que pasan por El Molinón, ha resucitado. El Efesé cogió la suficiente fuerza mental para sostenerse en pie frente a las inclemencias del tiempo. ¿Se hizo el Sporting para los demás o para sí mismo?