Sebastián Yatra, por todo lo alto en La Ería

Raquel Fidalgo Oviedo Martes, 16 de septiembre 2025 | Actualizado 17/09/2025 00:06h.

Oviedo vibró con Sebastián Yatra. El aclamado artista colombiano ofreció una noche inolvidable a miles de fans, de todas las edades, en la carpa de La Ería –con entradas a 52 euros–.

El reloj marcaba las 21.35 horas cuando las luces del escenario decorado con andamios se atenuaron y las ovaciones anunciaron la aparición del artista. Con una energía contagiosa y vestido de color claro, irrumpió desatando la euforia con los primeros acordes de 'Milagro'. Desde ese instante, la conexión con el público, en Oviedo, fue instantánea, como le está sucediendo en cada rincón de su gira 'Entre tanta gente summer tour'.

Conocido por su habilidad para transitar entre diferentes ritmos, apostó por 'Tacones rojos' en los primeros minutos sobre el escenario. El repertorio –en el que no faltaron los conocidos éxitos que le catapultaron a la fama– siguió con 'Traicionera' y 'Suena el Dembow'. «Con esta gira y estos años (de carrera), me he dado cuenta de que cada uno de ustedes es un milagro», les dijo.

Desde el escenario de San Mateo, –convertido en una suerte de andamios que le permitió escalar alturas– bajó entonces hasta el público, ofreciendo el micrófono para cantar con él. No quería estar solo y no lo estuvo porque, momentos después, un grupo de niñas se sentaron con él.

A lo largo de las casi dos horas de concierto, no faltaron momentos de baile desinhibido, aprovechando un cambio de ropa entre luces y sombras, para luego lucir la camiseta del Real Oviedo. «¡Qué bonito estar en Asturias!», agradeció.

En la codiciada primera fila, estuvo Laura. Con tan sólo diez años es una auténtica fan de Yatra. Acompañada de su madre Andrea González, otra fiel, llegaron a Oviedo desde Piedras Blancas. A las cuatro y media de la tarde ya hacían cola. Alba Pérez, de 23 años, disfrutó del concierto con sus amigas Carmen López y Susana Beltrán, quienes no dudaron en ponerse a la fila mucho antes, a las dos de la tarde. La espera les mereció la pena, como también «ahorrar» para poder «estar aquí»

El concierto culminó con una explosión de confeti que dejó al público extasiado y con ganas de más. Sebastián Yatra –con más de 28 millones de oyentes mensuales en Spotify– no solo ofreció un concierto; regaló una experiencia, una noche en la que la música fue el puente para conectar corazones y celebrar la alegría, sobre todo en San Mateo. En Oviedo siguen las fiestas.

Oviedo