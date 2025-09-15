Oviedo recibe este martes a Sebastián Yatra

Raquel Fidalgo Oviedo Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:16 | Actualizado 21:21h. Comenta Compartir

Sebastián Yatra aterriza en Oviedo este martes para ofrecer un concierto dentro de su exitosa gira 'Entre tanta gente summer tour', que le ha llevado por toda España. Será a partir de las nueve de la noche en la carpa de La Ería de San Mateo. La expectación es máxima para la que promete ser una noche cargada de ritmo, emoción y los grandes éxitos del artista colombiano. Los seguidores de Yatra podrán disfrutar en directo de los temas de su aclamado y último álbum 'Dharma», así como de los hits que lo han catapultado a la fama mundial.

Programa para este martes, 16 de septiembre Recinto de La Ería. Sebastián Yatra, a partir de las 21 horas. Entradas a la venta en la página web oficial del artista.

Escenario plaza Feijoo. XXVIII Concurso de Rock Ciudad de Oviedo 'Alejandro Blanco Espina', con Masculla, Ballbraekers y Rocknbolescos, entre las 21.30 y las 22.50 horas. Alto Volto es el artista invitado, a partir de las 23.30 horas.

Paseo del Angelín. Actividades infantiles, con talleres de globoflexia, juegos de madera, el carrusel o bike spin art.

Paseo del Bombé. Bailes con Amador, a las 13 horas; 'Las aventuras de la intrépida Valentina', 19 horas, y la orquesta Cayenna a las 23 horas.

Estanque de Covadonga. Espectáculo 'La bicicleta,' con el mago Martín, a partir de las 17 horas.

Casetas hosteleras. En la plaza de la Catedral, Porlier y el Campo de San Francisco (en el Bombé y el paseo de la Herradura). Horarios: de domingo a jueves, de 12 a 03.30 horas y los viernes y sábados, de 12 a a 04 horas.

Mercado de San Mateo. En la avenida de Italia, en el Campo, de 13 a 15 horas y de 17 a 21 horas y los sábados, domingos, festivos y Día de América en Asturias, de 13 a 21 horas.

Punto de respeto. En la calle Eusebio González Abascal, difundirá información sobre cómo actuar si se es víctima de una situación de violencia o si se está presenciando.

Menú del Indiano. Jornadas gastronómicas con el menú diseñado por Nacho Manzano. Lo servirán cuarenta restaurantes hasta el día 22.

Desde baladas románticas que tocan el alma hasta pegadizos ritmos urbanos que invitan a bailar sin parar, el artista –con más 28 millones de oyentes mensuales en Spotify– ha sabido conectar con públicos de todas las edades gracias a su versatilidad y carisma. Canciones como 'Tacones Rojos', 'Pareja del Año', 'Chica Ideal' o 'Robarte un Beso' resonarán en el recinto de La Ería, creando una atmósfera vibrante que solo el artista de Medellín puede lograr.

Este concierto no solo representa una oportunidad para disfrutar de la música en vivo, sino también para ser parte de una experiencia visual y sonora de primer nivel, característica de las producciones de Yatra.

Los detalles para el concierto de este martes ya están ultimándose y aún este lunes quedaban entradas para el concierto que dará comienzo a las nueve de la noche en una velada que promete ser una de las citas musicales más destacadas de la temporada en Oviedo en sus tradicionales fiestas de San Mateo.

Tras su paso por La Ería, el recinto acogerá conciertos todo lo que queda de semana. Este miércoles, a partir de las nueva, le tocará el turno a Duncan Dhu y Coque Malla, a partir de las nueve; el jueves a Tekila, a partir de las nueve y media y que será gratuito; el viernes a Juan Magán, Omar Montes y Rodrigo Félix, a partir de las ocho; y el sábado a Mikel Izal, a partir de las diez y media. Para terminar, el día de San Mateo el broche de oro lo pondrá 'Corazonadas Fest', con Chanel, Chiara, Vico y Lennis Rodríguez, a partir de las cinco de la tarde.