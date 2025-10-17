Carretera y sello: la Vía de la Plata y otras rutas turísticas con pasaporte por España Grandes itinerarios turísticos de España, como el que une Gijón y Sevilla, ofrecen pasaportes que, además de ser un original recuerdo del viaje, dan acceso a ofertas y descuentos en establecimientos y equipamientos de la ruta

Dos moteros circulan por la carretera N-630, la Vía de la Plata, a su paso por el pueblo de Pajares.

Hay tantas formas de viajar como viajes por hacer y recuerdos que atesorar. Y no hablamos solo de experiencias emocionantes, sino de la cantidad de fotos que nos deja sin espacio en el móvil, de los imanes que lucen en la puerta de nuestra nevera o de los productos típicos que compramos para sorprender a la familia y los amigos. También, de otro tipo de recuerdos, a menudo personales e intransferibles, que empiezan a ser comunes en los largos itinerarios turísticos, tanto de España como de otros países. Son los pasaportes.

Con formato y apariencia similares a los de un pasaporte legal, tienen una serie de hojas con espacio reservado para que estampen su sello identificativo instituciones y negocios turísticos de todos los pueblos y ciudades por los que transcurre la ruta en cuestión. En ocasiones, esos sellos quedan como mero recuerdo de haber visitado el lugar, pero en otras, son la forma de acceso a ofertas y descuentos en establecimientos y equipamientos turísticos que se encuentran a lo largo del recorrido. Así funciona el pasaporte de la Ruta Vía de la Plata.

Ruta Vía de la Plata

Este histórico itinerario entre Gijón y Sevilla atraviesa ocho municipios de Asturias, nueve de Castilla y León, dieciocho de Extremadura y tres de Andalucía, lo que dibuja un trazado de casi 850 kilómetros por el oeste del país que cada año conquista a miles de viajeros que lo recorren, sobre todo, en moto.

La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata que aglutina esos territorios ha expedido desde el año 2004 alrededor de 55.000 pasaportes, que hoy están disponibles tanto en formato físico (se solicita vía web y se recibe por correo postal) como digital (descargable desde la app oficial de la Ruta).

Además, hay tres tipos de pasaporte, según la forma en la que se recorre la Vía de la Plata. Así, existe el pasaporte ciclotorista, el motero y el genérico, reservado para quienes viajan en coche, autocaravana o a pie.

El funcionamiento es el mismo en todos los casos: los sellos se consiguen en lugares establecidos por los ayuntamientos adheridos (normalmente, oficinas de turismo y el propio Consistorio) y permiten acceder a ofertas y descuentos en negocios y equipamientos turísticos ubicados entre Asturias y Andalucía. En la actualidad, hay 162 empresas adheridas a este proyecto turístico, entre las que se encuentran alojamientos y restaurantes, estaciones de servicio y talleres, comercios y espacios culturales.

El pasaporte de la Vía de la Plata no tiene fecha de caducidad, por lo que se puede utilizar a lo largo del tiempo sin necesidad de poner fecha límite al viaje. De hecho, la gran mayoría de los viajeros, según detallan desde la Red, dedica un año a completar la Ruta, aunque hay quien le dedica dos años o más.

Ruta N-VI

La Ruta Vía de la Plata no es el único itinerario histórico y turístico de España que cuenta con pasaporte; también la Ruta N-VI, que une Madrid y A Coruña mediante un trazado de unos 600 kilómetros.

En este caso, el pasaporte, que se solicita vía web y se recibe por vía postal, es de pago y se puede adquirir solo el pasaporte (9,95 euros) o un paquete que incluye también diverso material promocional (29,95 euros).

En el precio de cada pasaporte está incluido un «suplemento verde» destinado a compensar la huella de carbono que provocan los vehículos que recorren esta ruta. En concreto, según explican en la página web oficial, se trabaja con la Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo en «proyectos que recuperen el territorio próximo a la meta de la Ruta N-VI».

Además de contribuir a la mejora ambiental de los territorios por los que transcurre este itinerario, este pasaporte también da acceso a recursos de interés para el viaje por carretera y a descuentos en alojamientos. Asimismo, quien reúna, al menos, quince sellos puede solicitar un diploma personalizado de la Ruta N-VI.

Ruta 47

Otra itinerario turístico con pasaporte diseñado para disfrutar de los viajes por carretera (en especial, en moto), es la Ruta 47. Esta iniciativa propone un recorrido de 10.000 kilómetros por 47 provincias españolas organizado en 29 etapas de entre 200 y 500 kilómetros, ya sean por asfalto (on road) o por pistas (off road).

Su pasaporte, personalizado como los demás, se solicita vía web y tiene un coste general de 25 euros, aunque se ofrece una edición de lujo con más material promocional que tiene un precio de 50 euros. Entre otras cosas, al presentar sellos de las 47 provincias se puede solicitar un certificado personalizado de haber completado la ruta.

Caminos Naturales y Vías Verdes

Además de una extensa red carreteras, España cuenta con miles de caminos y rutas para descubrir sus rincones andando o en bici. Por eso, también hay proyectos turísticos orientados a los senderistas que ofrecen un pasaporte turístico como guía y recuerdo de la experiencia. Uno de ellos es el Pasaporte Caminos Naturales y Vías Verdes de España, que incluye medio centenar de rutas de la Península y Canarias, dos de ellas en Asturias: la Senda del Oso y el Camino Natural de la Cordillera Cantábrica, Asturias Interior.

«Este pasaporte permite a las personas usuarias sellar su paso por distintas rutas naturales de todo el país, documentando así sus aventuras de forma única y divertida», destacan la red de Caminos Naturales, que subraya también que «cada sello incorpora una imagen exclusiva relacionada con el patrimonio natural, cultural o histórico del recorrido, convirtiéndose en un recuerdo único y tangible del camino recorrido».

Este pasaporte se puede adquirir y sellar en oficinas de turismo y recursos similares de las rutas seleccionadas y es un aliciente más para descubrir España a través de sus más de 6.000 kilómetros de vías verdes.

Camino del Cid

Si el Pasaporte Caminos Naturales está inspirado en las credenciales de itinerarios históricos como el Camino de Santiago o el Camino Lebaniego, más aún lo está el salvoconducto del Camino del Cid, un recorrido turístico y cultural que sigue las huellas históricas y literarias de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, por localidades de las dos Castillas, Aragón y la Comunidad Valenciana.

Con rutas temáticas diseñadas para recorrer a pie, en bici o vehículo de motor, este pasaporte, gratuito y disponible tanto en formato impreso como digital, no solo es un recuerdo personal e intransferible del viaje, sino que da acceso a promociones, regalos y un diploma acreditativo.

Además, cada sello es una invitación a adentrarse en la hitoria de cada pueblo, pues su dibujo hace referencia a un hecho histórico o legendario de la localidad que lo estampa.

Entre estas opciones, ¿qué camino se anima a seguir?