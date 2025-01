Gamarra asume que Casado defenderá desde la tribuna la posición del PP

Pablo Casado se resistió este lunes a aclarar el sentido del voto del PP en la moción de censura de Vox. Ni siquiera dejó claro si será él el que suba a la tribuna para defender la posición de lo populares como le piden desde ... hace días dirigentes y diputados del partido. Hoy, su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha dado por hecho que será Casado quien lo haga. «En el PP, la defensa de nuestra posición en un debate de una moción de censura siempre la ha hecho nuestro presidente. Nosotros somos un partido serio y saben cómo actuamos», ha asegurado en una entrevista en TVE.

Lo que Gamarra no ha querido desvelar es sí la formación conservadora votará en contra o se abstendrá, como hizo el PSOE en la moción de censura que presentó Pablo Iglesias contra Rajoy en 2017 y como reclama la exportavoz del Congreso Cayetana Álvarez de Toledo. Será el propio Casado el que desvele el sentido del voto desde la tribuna. «No apoyar es no apoyar la moción fallida», ha insistido la dirigente popular, que ha defendido que el PP esté «centrado en los problemas» derivados de la covid-19 y no de la moción.

La probable intervención de Casado estará precedida con toda seguridad de la de Pedro Sánchez. En la Moncloa había dudas sobre la participación del presidente del Gobierno. Es más, hasta el pasado viernes estaba anunciada su presencia a la misma hora que comenzará el debate en un acto de la revista Forbes. Pero el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, anunció ayer que Sánchez estará en hemiciclo.

También participará Pablo Iglesias. Lo hará en calidad de vicepresidente y segunda voz del Gobierno de coalición, aunque se desconoce cuándo podría hacerlo. Todo apunta a que el jefe del Ejecutivo será el encargado de responder al líder de Vox, Santiago Abascal, e Iglesias podría hacerlo durante la segunda jornada del debate.