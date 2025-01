El Govern abre la puerta a restituir a Trapero en el cargo

El Govern catalán ha «celebrado» con «satisfacción» la sentencia de la Audiencia Nacional, que ha absuelto a la anterior cúpula de la Consejería de Interior de los delitos de sedición y desobediencia. «Nos congratulamos», ha asegurado el vicepresidente con funciones de presidente de ... la Generalitat, Pere Aragonès. La Generalitat ha mostrado su «alegría», pero al mismo tiempo ha expresado su «indignación» pues cree que los presos del 'procés' deberían estar libres. «Se está desmontando la causa general contra el independentismo», ha asegurado Aragonès desde el Parlament. «Nos alegramos pero la represión continúa», ha apuntado. El vicepresidente cree que la «represión solo acabará» con la amnistía y el ejercicio de la autodeterminación. «El virus no ha desplazado la represión», ha lamentado, en alusión a la sentencia del lunes pasado que condenó a una pena de 20 meses de inhabilitación a los cuatro antiguos miembros de la Mesa del Parlament.

El consejero de Interior, Miquel Sàmper, ha celebrado la sentencia y se ha felicitado por que a su juicio el fallo de la Audiencia Nacional «reafirma la profesionalidad de todo el cuerpo» de la Policía catalana. «El proceso judicial puso en duda la profesionalidad de los Mossos, unas dudas que no deberían haber existido», ha señalado desde la Consejería de Interior. Sàmper ha abierto la puerta a restituir en el cargo de mayor de los Mossos a Josep Lluís Trapero, el puesto que ocupaba cuando fue cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución que destituyó al anterior Gobierno catalán. Sàmper, en cualquier caso, no ha querido avanzar cuál será el destino elegido para Trapero, ni se lo propondrá formalmente. «Cuando haya pasado un tiempo, tendré una o dos opciones sobre la mesa», ha señalado. «Hablaré con ellos para abordar cómo ven su futuro profesional», ha anunciado. «Ya hablaremos, no hay ninguna decisión tomada, no había nada pactado previamente», ha asegurado. No ha descartado su restitución, pero la ha dejado en el aire.

Mientras, Olga Tubau, la abogada de Josep Lluís Trapero, y la intendente Teresa Laplana, se ha felicitado por la absolución y ha asegurado que la sentencia demuestra que «nunca actuaron en connivencia política» sino aplicando «exclusivamente criterios policiales, cumpliendo las órdenes judiciales y velando por la seguridad ciudadana y el orden público». En un comunicado, Tubau ha asegurado que la absolución «restablece su honor profesional« y también el de los Mossos.

Carles Puigdemont ha celebrado también la sentencia. «Me alegro mucho», ha señalado en Twitter. «Pero la injusticia continúa, porque por un lado se ha dado crédito a unos responsables policiales españoles que sabían que estaban construyendo un caso sin fundamento. Y mintieron», ha añadido. Según Puigdemont, Trapero «ha sido un buen policía». «Siempre supe que no era partidario de la independencia. Pero también sabía de sus convicciones democráticas. Para mí era suficiente», ha rematado.