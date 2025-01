Unidas Podemos avisa de que España se dirige «hacia una república feminista»

Se esperaba que Unidas Podemos planteara en la moción de censura una férrea oposición a las tesis de Vox y no se salió del guion. Los morados centraron su discuro en el feminismo, el multiculturalismo, la solidaridad entre clases y la comparación entre Santiago Abascal ... y Donald Trump, «el referente de Vox», llegaron a decir. Durante su intervención, repartieron los 30 minutos que tenían disponibles entre cuatro diputadas, Lucía Muñóz, la diputada más joven del grupo parlamentario; la portavoz adjunta Sofía Castañón; Roser Maestro, por parte de Izquierda Unida; y la parlamentaria de los comunes Aina Vidal, que había estado ausente del Congreso de los Diputados para recuperarse de un agresivo cáncer desde la investidura de Sánchez en enero, cuando protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al recibir un ramo de flores de sus compañeros. Antes de su intervención, el hemiciclo se puso en pie de forma unánime para aplaudir su regreso.

Abrió el turno de Unidas Podemos la diputada Lucía Muñoz, muy crítica desde el primer momento con la formación de Santiago Abascal. «En la semana más dura de la pandemia, con varias ciudades confinadas ustedes quieren censurar un Gobierno que desde el primer momento se ha puesto a trabajar. Unidas Podemos no va a secundar su moción. Cuando las mujeres decimos no, es no. Lo suyo es una moción de destrucción», afirmó.

Muñóz hizo hincapie en la distancia que, a su entender, se ha levantado entre la clase política y el resto de la ciudadanía. «¿Se encuentra usted bien? ¿Qué les ocurre? No llevo tanto tiempo aquí y me pregunto si es normal la distancia entre su discurso y la realidad de este país. Están haciendo el ridículo».

En su turno, Sofía Castañón recordóa mujeres ilustres de la Segunda República, de las que se reivincó como heredera, como Dolóres Ibarruri, Clara Campoamor o Margarita Nelken, y avisó de que el Gobierno de coalición al que Vox «ataca por sistema y sin fundamento», camino «con paso firme» hacia ese horizonte.

Castañón presentó una España «diversa» que avanza hacia «una república feminista» y en la que el «odio» de Vox no tiene cabida. «El país del que nos podemos sentir orgullosas y frente a la cual, para destruirla y hacerla retroceder 80 años, presentan esta moción», ha reprochado durante el debate en el Pleno del Congreso.

El turno de Vidal

Ampliar Los diputados se ponen en pie para aplaudir a la diputada de los comunes Aina Vidal. EFE

Posteriormente Aina Vidal basó su postura en el restar importancia a la moción de Vox. «Hoy parece que está en disputa quién va a ser el jefe de la oposición. Defendamos el respeto, la esperanza, el amor como proyecto de país. Hoy en el hemiciclo se respira odio. Esta moción de censura no busca un cambio de Gobierno. Su objetivo es poner en riesgo la convivencia y crear caos. Quieren el miedo, la frustración. El miedo no lo pueden patrimonizar, es miserable», explicó.

Por último, Rose Maestro calificó a los diputados de Vox como herederos del franquismo: «Nostálgicos de la dictadura, miembros de Vox. Ustedes utilizan la desgracia para hacerse campaña. Fraude electoral, extorsión del tercer mundo. Pretenden engañarnos a todas. Frente a sus propuestas, este Gobierno apuesta por servicios públicos. Ustedes se dedican a la confrontación».

Una comparación que fue contestada duramente por Sanitago Abascal en su turno de réplica. «¿Ustedes quieren hacer creer que representan a las mujeres independientes? ¿Por eso salen aquí solo mujeres porque se lo ha ordenado el machito alfa a hacer una caricatura de un personaje machista?», les respondió.