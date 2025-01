Sánchez acusa a Abascal de querer «sembrar el odio» con su moción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado este miércoles a Santiago Abascal haber promovido la moción de censura con la única intención de «sembrar el odio», provocar la «confrontación» y hacer una suerte de «opa hostil» al PP. «Hemos asistido a un despliegue de ... propaganda dirigido a sembrar la discordia y el odio entre los españoles», ha denunciado durante su primera intervención desde la tribuna.

Sánchez ha advertido al líder de Vox de que el Gobierno no piensa caer en ninguna de las provocaciones vertidas y ha lamentado que no haya habido «ni una propuesta» en un discurso plagado de críticas, acusaciones y ataques y que se haya enfocado a «distraer las energías en las que todos deberíamos estar volcados». «Ha vuelto a subestimar la fuerza de la democracia. Cree que puede utilizar el Parlamento como un gran plató para su lucimiento», ha dicho.

A partir de ahí, el socialista ha desgranado la labor que está llevando a cabo el Gobierno, ha intentado rebatir los ataques de Abascal y ha enarbolado la bandera de la integración europea frente a los ataques del líder de Vox a Europa. «No veo que España -ha aseverado- sea similar a China ni a Hitler como ha dicho usted». Le he recriminado también sus puestos en «los chiringuitos» del PP, en relación a una de las fundaciones de la Comunidad de Madrid y sus valores, por el trato que dio con la creación de un nuevo partido a sus excompañeros populares. «Odia a España tal y como es, lo suyo no patriotismo sino nacionalismo exasperado», ha señalado.

Vídeo. Los momentos más tensons del debate. Virginia Carrasco

Estado de las autonomías

El jefe del Ejecutivo ha pedido centrar el debate en la gravedad de la situación sanitaria y económica y ha echado en cara a Vox no haber estado al lado del Gobierno a la hora de apoyar medidas contra la covid-19. El socialista ha defendido nuevamente la ejecutoria de su Gobierno en la pandemia y ha reivindicado el estado de las autonomías que la formación ultraderechista cuestiona, recalcando el esfuerzo de los gobiernos de las comunidades autónomas para defender «la salud pública y la vida de la gente, de cualquier color». «Debemos volver a reencontrarnos en el punto en el que dejamos de escucharnos -ha señalado-. No se me ocurre tarea más noble que entregar a nuestros hijos un país en concordia».

Sánchez ha denunciado la falta de programa que tiene Vox, en la que «la transición digital, el cambio climático, el empleo o la salud» no tienen cabida en su agenda. Tampoco, ha insistido, «la igualdad de género ni la pandemia». «No tiene soluciones, solo insultos y alaridos», ha remachado.

Mensaje al PP

Antes de concluir, el presidente ha invitado al líder del PP, Pablo Casado, a que vote no a la iniciativa de la ultraderecha y no se deje «arrastrar». «El señor Abascal y los suyos nunca van a tener suficiente. Siempre les pedirán más. Cada vez que cedan, más les van a despreciar y más les llamarán la derechita cobarde», ha subrayado.

Sánchez ha reclamado al jefe de la oposición regresar al sentido del Estado y «romper con la ultraderecha» porque «no basta con ponerse de perfil, con abstenerse». Y le ha advertido de que «usted no es el beneficiario de la moción de censura sino de su destinatario».

El PP no ha querido desvelar aún el sentido de su voto mañana. El secretario general del partido, Teodoro García-Egea', ha insistido durante un receso del debate que los populares no van a apoyar la moción de censura de Vox. «Es inoportuna porque fortalece a Sánchez y moviliza a la izquierda», ha recriminado.