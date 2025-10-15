La Fábrica de Armas de la Vega, lista para los Premios Princesa de Asturias

Inés Barea Gijón Miércoles, 15 de octubre 2025, 06:19 Comenta Compartir

En la Fábrica de Armas de la Vega ya se respira ambiente de fiesta. La entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025 se acerca y los premiados están al caer, así que en el recinto se trabaja contrarreloj para que mañana, cuando se inauguren las exposiciones, no quede ni una esquina en la que no se homenajee a los galardonados de este año. Y es que de nuevo este lugar será la sede de gran parte de las actividades que la Semana de los Premios ofrece al público: en sus espacios habrá encuentros, música, talleres, cine y hasta una librería-churrería en honor al detective sin nombre que protagoniza algunas de las novelas de Eduardo Mendoza.

Las grúas trabajan sin freno, los murales están casi a punto y los jardineros están terminando los arreglos florales que van a protagonizar algunos de los espacios. Las letras 'FPAbrica' ya dan la bienvenida a la entrada de la Nave Almacén, y será en su pasillo donde luzcan dos grandes murales que las artistas María Peña Coto y Greta von Richthofen están terminando en honor a Serena Williams, Premio Princesa de los Deportes. En uno, inconfundible, se puede ver a la tenista blandiendo su raqueta; en el otro estarán representados sus orígenes y su infancia. Y en la antesala de la nave, justo al lado del pasillo, estará la intervención de Israel Sastre sobre algunos de los trabajos realizados por alumnos en la actividad 'Mi camino del cole', del programa para centros escolares 'Toma la palabra'. También los más pequeños han realizado las piezas de la exposición 'Genes que curan' que los visitantes se podrán encontrar cuando paseen estos días por las calles de la Fábrica.

La sala principal de esta Nave Almacén la ocupa ya un gran escenario y los asientos, que darán cobijo a hasta 670 personas, y las salas colindantes lucen ya los resultados de los talleres de creación colectiva 'Premios en obras'. La instalación 'Máscaras, personas y espectros' que ha creado un grupo de niños junto al artista Pablo de Lillo convivirá con el 'Altar de los Anhelos', obra de un colectivo de personas migrantes coordinadas por el artista Toño Velasco. Se podrá ver también el resultado de 'Hacer lento, manos de lana', un trabajo colaborativo guiado por Irene Trapote que ha resultado en una gran pieza de lana de oveja xalda que colgará del techo, igual que lo hace ya 'Sembraré pájaros', el mural del Colectivo BERDE sobre un autorretrato de Graciela Iturbide. La Nave Taller estará dedicada al premiado Byung-Chul Han y allí se pueden intuir ya tres grandes jardines: otoñal el primero, boscoso el segundo y más florido el tercero, en el centro del cual se instalará un gran piano para los conciertos 'Música para jardineros'. Es un 'Espacio de reflexión contemplativa' y será el lugar donde se realicen talleres de respiración y meditación, actividades acordes con el pensamiento del filósofo.

La Nave Fundiciones, por su parte, se ha convertido ya en un karaoke de ambiente ochentero: hay terciopelo, vinilos y el escenario donde sucederá la magia. Es el espacio con el que soñaban los personajes de 'Sin noticias de Gurb', de Eduardo Mendoza, y que ahora acogerá el concierto-karaoke 'Boleros para buscar el Golden-Gate' y el recital 'Jazz extraterrestre'. Artes y Oficios es ahora una gran sala de cine y allí se verán todas las películas excepto 'Coco' y 'Babel', que se proyectan en la Nave Almacén. Y en la Nave Cañones, hasta 12.000 plantas de maíz conforman un pasillo que dará paso a la exposición 'Graciela Iturbide: España y México'. Con todo a punto, la Fábrica se consolida como un espacio de encuentro, creatividad y cultura que ya está lista para vivir una nueva edición de los Premios Princesa de Asturias.