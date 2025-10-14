El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Preparativos de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo. Un operario pintando la maternidad de Botero. Román

Calendario de llegadas de los galardonados de los Premios Princesa de Asturias 2025: los primeros lo harán el domingo

Graciela Iturbide, Eduardo Mendoza, Mary-Claire King y Antonio Saborit inauguran la agenda de recepciones previas a la ceremonia del 24 de octubre

N. V.

Gijón

Martes, 14 de octubre 2025, 12:28

Comenta

Cuenta atrás para los Premios Princesa de Asturias 2025. La ciudad ya se engalana para recibir a los primeros galardonados, cuya ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo viernes 24 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Graciela Iturbide, Premio Princesa de Asturias de las Artes; Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras; Mary-Claire King, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica; y Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología de México, Premio Princesa de Asturias de la Concordia, serán los primeros galardonados en llegar a Asturias. Será el domingo 19 de octubre cuando pisen tierra asturiana.

¿A qué hora llegarán?

  • Graciela Iturbide, Premio Princesa de Asturias de las Artes, recibida oficialmente a las 17 horas

  • Mary-Claire King, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, prevista a las 17.45 horas.

  • Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras, con llegada en torno a las 19.25 horas.

  • Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología de México y Premio Princesa de Asturias de la Concordia, hacia las 20.35 horas.

La agenda continuará el lunes 20 de octubre, con la llegada de Douglas Massey (Ciencias Sociales, 13.35 horas), Byung-Chul Han (Comunicación y Humanidades, 17.45 horas) y Peter Greenberg (Investigación Científica y Técnica 2023, 17.45 horas).

El miércoles 22 de octubre será el turno de Mario Draghi, Premio de Cooperación Internacional, cuya llegada está prevista a lo largo de la tarde; Hugh Herr, galardonado en 2016 con el premio de Investigación Científica y Técnica, a las 17.45 horas; y Madeleine Bremond, presidenta del Patronato del Museo Nacional de Antropología de México y Premio de la Concordia, a las 18.45 horas.

Con estas recepciones se abre la semana grande de los Premios Princesa de Asturias, que culminará con la solemne ceremonia presidida por los Reyes y la Princesa de Asturias en el Campoamor.

