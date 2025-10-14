Calendario de llegadas de los galardonados de los Premios Princesa de Asturias 2025: los primeros lo harán el domingo Graciela Iturbide, Eduardo Mendoza, Mary-Claire King y Antonio Saborit inauguran la agenda de recepciones previas a la ceremonia del 24 de octubre

Preparativos de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo. Un operario pintando la maternidad de Botero.

N. V. Gijón Martes, 14 de octubre 2025, 12:28 Comenta Compartir

Cuenta atrás para los Premios Princesa de Asturias 2025. La ciudad ya se engalana para recibir a los primeros galardonados, cuya ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo viernes 24 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Graciela Iturbide, Premio Princesa de Asturias de las Artes; Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras; Mary-Claire King, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica; y Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología de México, Premio Princesa de Asturias de la Concordia, serán los primeros galardonados en llegar a Asturias. Será el domingo 19 de octubre cuando pisen tierra asturiana.

¿A qué hora llegarán? Graciela Iturbide, Premio Princesa de Asturias de las Artes, recibida oficialmente a las 17 horas

Mary-Claire King, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, prevista a las 17.45 horas.

Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras, con llegada en torno a las 19.25 horas.

Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología de México y Premio Princesa de Asturias de la Concordia, hacia las 20.35 horas.

La agenda continuará el lunes 20 de octubre, con la llegada de Douglas Massey (Ciencias Sociales, 13.35 horas), Byung-Chul Han (Comunicación y Humanidades, 17.45 horas) y Peter Greenberg (Investigación Científica y Técnica 2023, 17.45 horas).

El miércoles 22 de octubre será el turno de Mario Draghi, Premio de Cooperación Internacional, cuya llegada está prevista a lo largo de la tarde; Hugh Herr, galardonado en 2016 con el premio de Investigación Científica y Técnica, a las 17.45 horas; y Madeleine Bremond, presidenta del Patronato del Museo Nacional de Antropología de México y Premio de la Concordia, a las 18.45 horas.

Con estas recepciones se abre la semana grande de los Premios Princesa de Asturias, que culminará con la solemne ceremonia presidida por los Reyes y la Princesa de Asturias en el Campoamor.