Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: «Nos gustaría que la reina se probase una careta de sidro»

Por fin, Valdesoto es Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Ha tardado veinte años en ser reconocido con un galardón que los vecinos nunca dudaron que llegaría.

¿Qué hicieron todo ese tiempo para hacer grande a este pueblo de 1.900 habitantes? La respuesta la da Manuel Hevia, primer presidente de la asociación Todos Juntos Podemos, que tras formarse en 2004 en una multitudinaria reunión en la iglesia parroquial y recaudar 12.500 euros, comenzó a trabajar para presentar la candidatura en 2005. Así lo han hecho año tras año. Y de ese trabajo «ha salido nuestra fuerza para otorgarnos el premio, pero sobre todo para ser el pueblo que somos», apunta.

Esa fuerza no es otra que «la unión de sus vecinos, pero también el haber sido capaces de transmitir a los niños y los jóvenes el amor por las tradiciones y por Valdesoto». Indica orgulloso que «nuestros jóvenes trabajan más que nadie; son el impulso de Valdesoto y nuestro orgullo». Un empuje juvenil que se ve en cada fiesta y en cada tradición: «Los niños y los jóvenes siempre están ahí ayudando y aportando ideas».

Uno de los ejes de la vida cotidiana en este Pueblo Ejemplar es la Tienda de Amparo. En ella los vecinos charlan animados sobre cómo será el día en que los visiten los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. «Esperamos que salga todo bien y que disfruten; será muy importante para todos y esperamos que sea bueno para Valdesoto», apostilla Amparo mientras atiende desde su mostrador a los vecinos.

Sobre el discurrir de esa jornada ya han comenzado a bullir ideas. El recorrido será pactado en reuniones con la Fundación Princesa. La primera, este mismo jueves.

Pergentino Martínez, integrante de la asociación Todos Juntos Podemos, deja entrever algunas ideas: «Sería increíble que la reina, como asturiana, apoyase nuestras tradiciones y se pusiese una cabeza de sidro». También tienen pensado que puedan ver una comedia, preparada para la ocasión y disfrutar de las carrozas: «Las tenemos hechas y se les explicará el trabajo que hay detrás». Con sonrisa coqueta advierte de que «la Princesa Leonor venga preparada porque tenemos muchos jóvenes e igual encuentra novio».

Felicitación Real

Mientras Valdesoto vuelve a su vida norma inmerso en los festejos de la parroquia de Leceñes este fin de semana, los Reyes don Felipe y doña Letizia hacían llegar este miércoles su felicitación al alcalde de Siero, Ángel García, por la concesión del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025.

Lo hacían a través de un telegrama, remitido en nombre de la Princesa Leonor, en el que destacaban la labor de la parroquia sierense, su «compromiso y esfuerzo colectivo por mantener vivas y potenciar tradiciones ancestrales transmitidas de generación en generación».

