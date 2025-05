En este Real Avilés creen hasta los terraplanistas

Alberto Santos Avilés Lunes, 26 de mayo 2025, 20:30 Comenta Compartir

Que el desplazamiento de 900 aficionados del Real Avilés Industrial a Madrid iba a ser histórico nadie lo dudaba desde días antes del partido. Pero todo lo que rodeó a este duelo de ida de la final por el ascenso a Primera RFEF fue especial y estuvo cargado de historias para recordar. Algunas emotivas por la nostalgia de quienes evocaban a sus abuelos para explicar su pasión por los colores blanquiazules. Otras de lazos de sangre de los jugadores y el cuerpo técnico con sus familiares que no quisieron perderse ese día tan especial. Y otras, por surrealistas, como ver a un famoso terraplanista con la bufanda del Real Avilés.

Rubén Heres es un aficionado blanquiazul con pedigrí. «Empecé con mi abuelo en el Muro de Zaro hasta que tuve la edad de hacerme socio y tengo 37. Por eso disfruté de este partido porque era algo inimaginable. Los tiempos oscuros han pasado y ahora además mi hija Keyla, que también juega al fútbol, es socia», recuerda un día después del asalto al Cerro del Espino.

Heres nunca olvidará la victoria del Real Avilés, pero también tiene una anécdota graciosa. Junto a él, en la grada de aficionados avilesinos, se sentó un joven con su pareja. No lo conocía, incluso hablaron de fútbol, pero empezó a sospechar cuando vio que cada vez acudía más gente a hacerse una foto con él. «Entonces ya le pregunté y me dijo que era Javi Poves», recuerda, exjugador del Sporting y presidente y entrenador del Móstoles, aunque últimamente más conocido por sus teorías sobre el terraplanismo.

¿Qué hacía Poves con la afición del Real Avilés? «Me dijo que le había regalado el Rayo Majadahonda una entrada y que le dijeron que era para la grada del Avilés», explica Rubén Heres. A pesar de esa coincidencia, no dudó en posar con una bufanda blanquiazul de Aurelio Fernández en fotos que le pidieron muchos aficionados, «y nos deseó suerte para el partido de vuelta», concluye el aficionado avilesino.

Javi Poves y Rubén Heres, aficionado avilesino. José Luis García, 'Fuertes'. Nico Chenu, en el centro junto a Julio Rodríguez en la llegada del autobús del Real Avilés. 1 /

Poves no fue la única 'celebridad' relacionada con el fútbol en el Cerro del Espino. Tal y como publicó este periódico, estuvieron en el campo Juanjo González, segundo de Luis de la Fuente en la Selección Española, y Javier López Vallejo, psicólogo en el cuerpo técnico nacional. Entre el público destacó también María Méndez, jugadora del Real Madrid e internacional con España, que quería estar cerca de su hermano y segundo entrenador del Real Avilés, Miguel Méndez.

Otra presencia que llamó la atención fue la de Nico Chenu, exportero del Avilés que dejó el fútbol en diciembre para dedicarse a las finanzas y que demostró una vez más su vínculo con la plantilla subiéndose al autobús para estar junto a sus antiguos compañeros.

El nieto de Fuertes

Los aficionados del Real Avilés más veteranos recuerdan a Fuertes, el mítico jardinero del equipo. El actual delegado y exjugador Joaquín Alonso sabe bien quién era y conoce a su niego, José Luis García, que ha sabido seguir la saga familiar y su vínculo con los colores blanquiazules es inquebrantable. Se fue de Avilés «con 30 años y no me perdía ni un partido nunca, me ponía hasta enfermo cuando me perdía un partido».

Su pasión por el Real Avilés no entiende de categorías. «Da igual, cada vez que iba y voy a Avilés, que mi madre sigue viendo allí, intento ir a un partido. Me acuerdo de un Candás-Real Avilés con el 'pitu' Abelardo de entrenador», recuerda. Este domingo lo tuvo más fácil para acompañar a su equipo en Majadahonda, «porque estoy viviendo en Arganda»

Por ese pasado y 'adn' blanquiazul lo que vio este domingo en el Cerro del Espino fue para él «histórico, hay que aprovecharlo». Lo dice un aficionado curtido en muchas citas históricas, «como la de la promoción del 87 en Tudela, o la siguiente en El Ferrol, aunque la cosa luego se enfrió un poco».