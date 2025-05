El héroe del último ascenso del Real Avilés

Alberto Santos Avilés Miércoles, 28 de mayo 2025, 12:48 Comenta Compartir

El 30 de mayo de 2021, a falta de quince minutos para el final, un avilesino, Diego Pereira pasaría a la historia del Real Avilés Industrial. Era un 'play-off' extraño, con semifinales y final a partido único para ascender de Tercera a Segunda RFEF, y el equipo blanquiazul se le jugaba en el Suárez Puerta con el Llanes. La semifinal había sido muy dura en El Florán, con prórroga incluida ante el San Martín, y todo hacía indicar que sería fácil ascender en casa.

Los nervios y el aplomo del Llanes complicaron mucho aquel partido. Al Real Avilés le valía el empate, pero no llegaba el gol de la tranquilidad, y tampoco estaba Natalio en el campo porque había sido expulsado en la semifinal. Pero, de repente, apareció un héroe inesperado. El avilesino Diego Pereira se sumaba al ataque por su banda derecha, ganaba la línea de fondo y, cuando parecía que el balón se le iba a escapar, conseguía lanzar un centro cerrado que sorprendía al portero del Llanes Guillermo, que vio cómo se le escapaba entre las manos un balón aparentemente fácil, al igual que el ascenso.

Han pasado cuatro años de aquel día histórico en el que se asentaron los cimientos de lo que es hoy el Real Avilés Industrial, a un paso de ascender a Primera RFEF. Ahora, aquel héroe del último ascenso blanquiazul continúa con su carrera futbolística a los 26 años en el Praviano, tras su paso por otros equipos como el Salamanca o el Caudal.

Recuerdo bonito

«Me acuerdo de que era un balón que Edu Cruz se la da a Vitolo y me la deja un poco de cara de tacón. Mi primera intención, como venía en carrera, era golpear, intento amagar y tirar hasta la línea de fondo. Pensé que se me había ido larga, y cuando veo que sale el balón y como que la va a coger el portero. No sé si por la rosca, se le escapa y veo que va a entrar», rememora el futbolista avilesino.

«Cuando vi que el balón había entrado me quedé pensando: acabo de meter el gol del ascenso»

Y después, ¿qué? «Pues te quedas ahí pensando: acabo de meter el gol que vale el ascenso. Tengo amigos que bromean conmigo y dicen que la metió el portero, pero vas al acta y pone que la metí yo», responde orgulloso.

Las semanas anteriores a ese partido no habían sido fáciles para Pereira por culpa de la covid, que incluso le dejó secuelas. «En las semifinales había dado la asistencia de gol, salí desde el banquillo y le di la asistencia a Natalio. En la final salí al campo al descanso y recuerdo que disfruté. Desde que me levanté ese día dije: juego en casa, me van a ver mis amigos, y de aquella mil personas en el campo era lo máximo. Ese premio de marcar el gol fue la bomba», asegura. Pereira recuerda también la emoción de sus padres y su hermana aquel día, y lo que le dijeron sus amigos: «Parece que estaba destinado a que fueras tú».

Aunque no estará en el campo, el futbolista avilesino vivirá la final de este sábado en la grada. «Estoy bastante nervioso porque creo que lo tienen súper encaminado para ascender y tengo ganas de estar en la Fan Zone. Va a ser bastante bonito», añade.

Aunque no es partidario de dar consejos a los jugadores, «porque tienen gente de experiencia», Diego Pereira sí les diría que «para la gente de Avilés la mayoría no vivimos estas emociones desde hace mucho tiempo, así que se tienen que dejar el alma en este partido».