Los goleadores del Real Avilés avisan: «Que nadie se confunda, no hay nada hecho»

El partido del Real Avilés Industrial el domingo en el Cerro del Espino aún se mantiene en la retina de los aficionados y de ... los jugadores blanquiazules. La segunda mitad fue una subida de adrenalina que costó compensar en el vestuario del equipo hasta el inicio de la semana definitiva en la lucha por el ascenso a Primera Federación.

«Ya estamos más tranquilos, pensando en la última semana y en preparar el partido del sábado», reconocía este lunes Javi Cueto, quien abría el marcador ante el Rayo Majadahonda con su undécimo gol que, si no el más importante, puede convertirse en uno de los más especiales hasta ahora en su carrera. «Mira, no lo había pensado, a nivel emocional sí que tiene mucha importancia, pero creo que siempre miro en lo que puede venir y espero que meta goles más importantes con esta camiseta», defiende.

«A la afición no se le puede pedir nada porque lo del domingo fue increíble y creo que nos van a llevar en volandas» Javi Cueto Jugador del Real Avilés

Tras anotar no dudó en quitarse la camiseta «porque estaba pensando en celebrar un gol con la afición, se merecía una alegría como la del domingo y creo que el sábado tenemos que llenar el Suárez Puerta para hacer lo que venimos trabajando toda la temporada». La jugada fue una muestra más del olfato de gol que tiene el gijonés: «Fue un gol que ahora mismo no recuerdo muy bien porque fue una jugada que pasaron varias cosas. Llegó el balón a las dos bandas, fue un partido de estar muy concentrado y sabíamos que la mínima oportunidad que tuviésemos de poder hacer gol y adelantarnos era muy importante, y teníamos que estar muy concentrados», explica.

El mensaje de la plantilla del Real Avilés desde el final del partido de Madrid está muy alejado de la euforia que se vive en la ciudad. Para Javi Cueto, «tenemos un pasito, ahora queda dar el otro y certificarlo aquí en casa con nuestra gente. Vamos con todos al 100%, que nadie se confunda que todavía no hemos hecho nada». Lo que sí tiene claro el delantero es que «a la afición no se le va a pedir nada porque lo va a dar, lo del domingo fue increíble y creo que nos van a llevar en volandas».

Álvaro Santamaría

El otro protagonista goleador del partido de Majadahonda fue Álvaro Santamaría, 'pichichi' del equipo con doce goles. «Fue un gran resultado y un gran desplazamiento. Fue muy bonito, fue lo que necesitábamos, pero ahora ya a pensar en el sábado», valora del partido de ida de la final. Tras anotar el segundo gol, el delantero gijonés se volvió loco. «Sí, había visto a Javi que se había quitado la camiseta y nunca había marcado en 'play-off'. Lo hablaba con Jacobo antes del partido y fue el primer gol del 'play-off', entonces no sabía ni qué hacer. Quité la camiseta y fui para la afición», rememora.

«Sabemos el rival que hay enfrente, tenemos un resultado muy bueno y hay que salir a matar desde el minuto uno» Álvaro Santamaría Jugador del Real Avilés

En cuanto al color blanquiazul en las gradas, Santamaría lo tiene claro: «Creo que fueron casi mil personas. Un domingo a las 12 en Madrid, saliendo de aquí a las 5 de la mañana, no se les puede pedir nada, sólo dar las gracias. Este sábado, si allí fueron mil, me imagino que aquí por 5 ó por 6, por lo que se pueda meter aquí», aventura. Por si acaso, al igual que sus compañeros, reconoce que el 0-2 de la ida es «un gran paso, pero no está sentenciado, por supuesto, son un gran equipo. Y con ese paso que dimos, nos da confianza para venir aquí y hacer un partido desde el minuto uno, yendo a por el partido y sin especular con el resultado».

Por tanto, no cabe la confianza. «Nada, cero. Sabemos del rival que tenemos enfrente. Tenemos un resultado muy bueno, aquí en casa vamos a hacernos fuertes y a salir a matar desde el minuto uno», concluye el gijonés.