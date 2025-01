El Real Oviedo antepone la marcha del equipo a las renovaciones

Más de la mitad de los actuales componentes de la plantilla azul no cuentan con contrato para la próxima temporada. Unos, por que están cedidos y otros, porque, simplemente, finalizan su vinculación. Sin embargo, el director deportivo del club, Francesc Arnau, afirmó que no ... es el momento de abordar su continuidad, aunque reconoció que hay contacto. En el mismo caso se encuentra también el entrenador, José Ángel Ziganda.

Arnau fue muy claro en este sentido cuando dijo que «la prioridad es que el equipo dé rendimiento, más que las renovaciones». Además, insistió en que «todo el mundo tenemos que ganarnos la renovación en este 'impasse', el dónde queremos estar. Y hay que hablar sobre el campo». No obstante, no ocultó que irán abordándolas con el tiempo, pero con la premisa de que «la prioridad es volver a recuperar la senda de los buenos resultados que habíamos conseguido». Respecto a esos contactos que se irán iniciando, el responsable azul explicó que no todos los casos son iguales: «Hay jugadores que quizá tengan la expectativa de estar en otro equipo superior, pero eso hay que hablarlo antes».

Arnau asume que «hay dos partes, el club y el jugador» y que todos quieren «estar mejor el año que viene». «Nosotros teniendo a los mejores posibles y los jugadores con su parte», dijo el catalán, que aseguró que no le preocupa que «haya jugadores que terminan contrato». «Si está bien llevado y gestionado, es una motivacion extra para lograr un objetivo mayor», afirmó.

En la misma situación se encuentra el entrenador, del que Arnau explicó que «está centrado en conseguir rendimiento en estos meses para luego poder hablar y ver hacia dónde vamos».

También se refirió al caso del lateral Juanjo Nieto, uno de los que finaliza su vinculación con el club el próximo 30 de junio. Sobre la posibilidad de que tenga contactos con otros clubes señaló que «no tengo conocimiento de ofertas, hablo de expectativas». «Juanjo quizá está pensando en que haya alguna oferta de un equipo superior. No sé si lo tiene o no, hablo por hablar, pero habrá que demostrarlo en el campo», hizo hincapié.

Además, se refirió al único que en el mercado de invierno salió cedido, Riki, que está en el Racing de Santander y que tiene dos años más de contrato. Arnau dijo que ante la falta de minutos se consideró oportuno dejarlo salir y «ver su evolución porque es patrimonio del Oviedo». «Esperemos que pueda volver y se importante en la casa», añadió. Además, explicó que, en caso de ascenso del equipo cántabro a Segunda, debería seguir un año más allí, aunque el Oviedo tiene un plazo para poder recuperarlo para el primer equipo.

Por último, el director deportivo aseguró que no tuvo en cuenta a la hora de las salidas que los tres jugadores (Aburjania, Mujica y Cedric) hubieran sido fichajes suyos en el verano: «Me da igual que los haya fichado yo o quien sea, tengo que mirar por el Oviedo». Además, insistió en que «el hecho de que Aburjania no jugara ha permitido la irrupción de Mier, por un lado tienes la tristeza de que uno que traes no juega pero luego la alegría de que uno de la casa se asienta en el primer equipo».