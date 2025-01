Real Oviedo: El hándicap azul de los goles encajados a balón parado

M. SUÁREZ OVIEDO. Viernes, 5 de febrero 2021, 02:01 | Actualizado 17:57h. Comenta Compartir

Lo que ocurre en las áreas es lo que acaba determinando los resultados de los partidos y, si el Real Oviedo tiene alguna asignatura pendiente, esa es la de defender mejor las acciones a balón parado en torno a su propia portería. El conjunto carbayón ... cerró 2020 con derrota por una acción de ese tipo, en la que Yuri no perdonó y dio los tres puntos a la Ponferradina (1-0). Ese saque de esquina ejecutado por Erik Morán iba a ser el primero de los últimos tres que han costado puntos a los oviedistas. Ese partido no se empató por el balón parado y el de Málaga no se ganó por la misma razón.

En La Rosaleda, Yanis y Christian ejecutaron en corto un saque de esquina mal defendido por los azules. El disparo del primero sirvió para batir a Femenías, adelantar al conjunto local y dejar sin efecto, en lo que a lograr el triunfo se refiere, el posterior tanto de Nahuel (1-1). Con el punto del empate perdido en Ponferrada y la derrota que nunca cuajó ante el Málaga, los azules habían dejado por el camino, a base de saques de esquina mal defendidos, tres puntos. Tras la derrota ante el Albacete, son ya cuatro los puntos que se podían haber sumado y que finalmente no están en el casillero azul. También Zozulia aprovechó un hueco en la zaga tras un córner de Álvaro Jiménez para noquear a los azules. «No fue nuestro mejor partido, pero el Albacete solo podía aspirar al empate. Nos penaliza demasiado que nos marquen fácil en saques de esquina y es muy difícil no concederlos», reconoció el propio Ziganda analizando el último varapalo azul. Confianza y trabajo Las áreas resultan determinantes para sumar, pero, mientras que el navarro ve a los suyos «en la media del resto de equipos» ofensivamente hablando, el rendimiento defensivo está siendo «un hándicap importante» para sumar. «El balón parado tiene una parte importante de concentración, de confianza y de trabajo. Es un compendio de muchas cosas y no lo estamos solventando de manera eficaz», admitió el entrenador oviedista, que explicó estar marcando al hombre, con un par de jugadores en zona, en ese tipo de acciones. Para el técnico azul, son jugadas «muy concretas, en las que cada tiene responsabilidad individual y que se dirimen en cuatro o cinco segundos». Lo que está claro es que son uno de los aspectos que más tiene que mejorar el conjunto azul. El propio guardameta carbayón, Joan Femenías, reconocía a principio de semana que reducir los goles encajados a balón parado es «uno de los retos que el equipo se ha marcado para la segunda vuelta». También el director deportivo azul, Francesc Arnau, incluyó ese análisis en su valoración tras el cierre de mercado. «No hemos tenido el rendimiento necesario en las áreas, sobre todo en defensa. Si mejoramos eso, los resultados van a llegar», apostilló el catalán.

