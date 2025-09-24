Senderismo y cursos alrededor de las setas en Aller y Mieres

Las Jornadas Micológicas de Jarascada tienen dos bloques:por un lado salidas senderistas de fin de semana, con rutas sencillas y nociones básicas sobre setas; por otro, dos cursos, uno de iniciación y otro nivel avanzado a celebrar en Mieres a partir de octubre.

Mara Llamedo Miércoles, 24 de septiembre 2025, 06:35 Comenta Compartir

Es oficial: el otoño ha llegado. De la misma forma, también es algo bien sabido que esta es una estación con un encanto especial: con los bosques teñidos de dorados y ocres…con los caminos llenos de hojas crujientes…con sus días ventosos… y con las setas asomando por doquier en cualquier esquina.

Pues bien, teniendo en cuenta esta preciosa estampa, y teniendo en cuenta el interés que las setas despiertan, el proyecto Jarascada Guías de Montaña celebra un año más (en Aller y Mieres) Las Jornadas Micológicas, un plan perfecto para disfrutar del otoño al aire libre, aprendiendo sobre el mundo fungi de la mano de expertos.

La propuesta, cumple ya su tercera edición. Organizada por Marcos Calleja (guía de montaña de la zona) Noel Rodríguez (biólogo y guía de montaña) y Alberto Román (experto micólogo, miembro de la Asociación Micológica La Pardina, de Mieres) la cita se ha ido consolidando y despertando más curiosidad cada año y, por ello, amplía calendario en este 2025, con más fechas y más actividades para que nadie se quede sin adentrarse en el fascinante mundo de los bosques y las setas.

Ampliar Participantes durante una salida de senderismo micológico en anteriores jornadas.

«Es una propuesta que tiene mucho éxito porque combina el senderismo suave por distintos paisajes y hábitats con el fascinante mundo de la micología. Además, al visitar distintos tipos de bosques, los participantes no sólo aprenden sobre árboles o conocen nuevos lugares para caminar sino que conocen muchas especies de setas distintas y obtienen las nociones imprescindibles para salir a recolectarlas de forma autónoma», explican los organizadores.

Salidas micológicas: senderismo y setas cada fin de semana

Así, el corazón de estas jornadas son las salidas de senderismo micológico, que comenzarán durante el 12 y 13 de octubre (domingo y lunes festivo), alargándose hasta el 16 de noviembre durante los fines de semana. Se trata de excursiones accesibles con una duración aproximada de cuatro horas (de 10 a 14 h).

El plan combina el paseo por distintos paisajes del concejo de Aller con la recolección de setas. Durante las dos primeras horas se camina, observando y recogiendo ejemplares; en la segunda parte, con la ayuda de Alberto Román, se hace una puesta en común de lo recolectado en la que se identifican las especies encontradas, aprendiendo a diferenciar comestibles de tóxicas y recibiendo nociones básicas de micología.

Ampliar Tras una caminata de un par de horas recolectando setas, la segunda parte de las salidas micológicas consiste en clasificar y aprender de lo recolectado.

«Son salidas muy entretenidas, de campo, en las que dentro de una caminata damos una parte práctica y otra teórica de micología básica», cuentan. «La idea es que cada salida sea independiente, pero también que quienes repitan encuentren nuevos escenarios y especies».

De esta forma, cada fin de semana las excursiones visitarán un paisaje diferente, con el objetivo de abarcar todas las especies de setas posibles y todos los ecosistemas en los que se dan dentro de Asturias. «No salen las mismas setas en un pinar, en un hayedo, en una pradera o en un bosque mixto… en nuestras salidas micológicas vamos a visitar todos esos paisajes y conocer los distintos tipos de setas que habitan cada uno de ellos».

Ampliar Las rutas de senderismo micológico visitarán varios tipos de bosques en los que proliferan distintas setas: hayedos, pinares, bosques mixtos...

Eso sí, son nociones muy básicas. Ideales para principiantes o gente que nunca se ha acercado a las setas. Durante los trayectos –además de por Alberto Román- los participantes irán acompañados en todo momento por un guía de montaña. Y, teniendo en cuenta el amplio abanico de fechas disponibles, quienes quieran apuntarse pueden hacerlo sólo un día, varios o todos los días planeados, ampliando así el horizonte micológico, los aprendizajes y los caminos de ruta.

«El ritmo es asequible, y el ambiente de las salidas favorece la interacción del grupo: primero se recolecta y se camina por zonas de bosque o praderías. Luego, se comparte lo encontrado y se aprende sobre ello de manera amena, a modo charla, intercambiando impresiones» relatan desde Jarascada.

Cursos de micología, nivel iniciación y avanzado

Pero la programación no termina con estas caminatas micológicas sino que se completa con dos cursos de micología presenciales en el aula polivalente del Ayuntamiento de Mieres, dirigidos a todos aquellos que quieran afianzar conocimientos o dar un paso más en esta afición.

El primero será un curso de iniciación, de 30 horas, que arranca el 8 de octubre y se prolonga hasta el 12 de noviembre. Se impartirá los lunes y miércoles de 19 a 21 h e incluye 20 horas de teoría y 10 de prácticas en dos salidas de fin de semana. Está orientado a principiantes, gente que nunca ha explorado el mundo fungi o está empezando.

El segundo, pensado para quienes ya tienen experiencia, será un curso avanzado. Comenzará el 17 de noviembre y se extenderá hasta diciembre. También en horario de tarde, contará con dos salidas prácticas y permitirá profundizar en la identificación y el conocimiento de los distintos tipos de setas y sus hábitats.

«El curso avanzado está destinado a gente que ya tiene una base de micología y quiere profundizar un poco más. El de iniciación está enfocado en personas que empiezan desde cero o han empezado hace poco», señala Alberto Román, que será el encargado de dirigir ambas propuestas.

Ampliar Alberto Román durante una clase práctica de uno de sus cursos.

Uno de los atractivos del programa es La flexibilidad: se puede participar en una sola salida, en varias o en todas, y asistir a los cursos no es condición para unirse a las excursiones, ni al revés. El objetivo es acercar la micología de una forma accesible y didáctica.

Estas jornadas, además, responden a una tendencia creciente: «En los últimos años el número de adeptos a la micología ha aumentado mucho. Ya sea para pasar un día en familia o amigos, por interés naturalista, culinario o económico… la afición ha crecido. Pero para que sea una afición segura necesita una buena formación, unas nociones básicas e imprescindibles para ahorrarse sustos o disgustos y ahorrarle desperfectos al medio ambiente», explica Noel.

Lo especial de estas jornadas es que ofrecen esa formación básica combinada con ocio. «Son unas jornadas para disfrutar del paisaje de Asturias y, al mismo tiempo, aprender a mirar el suelo con otros ojos», resumen los organizadores.

Para más información o inscribirse en las salidas y en los cursos se puede visitar la página web Jarascada Guías de Montaña y Naturaleza, escribir un email al correo info@jarascada.es o ponerse en contacto con Noel y Marcos en los teléfonos 615121428 y 650268005.

Comenta Reporta un error