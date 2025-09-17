Asturias afronta un otoño cálido y seco tras un verano de récord Ha llovido un 53% menos de lo normal y las temperaturas fueron excepcionalmente altas

Vista del parque de Moreda, en Gijón, este martes, cubierto de hojas secas, que anuncian la llegada prematura del otoño, que oficialmente comienza el próximo 21 de septiembre.

Olga Esteban Oviedo Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:15 | Actualizado 15:38h.

El verano astronómico aún no ha finalizado, lo hará en unos días, pero el verano meteorológico finalizó el 31 de agosto. Por eso, ya se puede hacer balance completo y previsión de lo que será el otoño que septiembre ya ha inaugurado. Y lo que viene, en Asturias, es un poco continuidad de lo mismo: un otoño cálido y con más probabilidades de ser seco. Y todo, después de un verano especialmente cálido, «extremadamente cálido», de hecho.

El balance de la Aemet confirma lo que los termómetros y la sensación de asturianos y visitantes ya había adelantado: ha sido en Asturias un verano extremadamente cálido y muy seco. De hecho, ha sido el verano más cálido registrado desde 1961, destacando el mes de junio.

Ampliar Ángel Gómez Peláez, delegado territorial de la Aemet en Asturias Juan Carlos Román

A eso se suma la falta de lluvia: la precipitación acumulada durante este verano en Asturias ha sido un 53% menor de lo normal para el periodo de referencia 1991-2020. Especialmente seco fue el mes de agosto, considerado extremadamente seco, con un déficit del 64% respecto a lo normal. De hecho, ha sido el segundo verano más seco registrado en Asturias en el periodo1961-2025, empatado con los de 1999 y 2005.

Si se analiza todo el año hidrológico y no solo el verano (el año hidrológico comenzó en octubre y finalizará con este mes de septiembre), la situación es parecida. En este periodo, la precipitación ha sido un 20% menor de lo normal en Asturias. Hasta el momento es el séptimo más seco del periodo 1961-2025. La situación hace hablar de sequía meteorológica (diferente a la hidrológica y la agrícola).

Todos estos datos han sido presentados hoy por Ángel Gómez Peláez, delegado territorial de la Aemet en Asturias y quien ha hablado de un verano de récords. Como los que se batieron el 15 de agosto, jornada en la que se registraron las temperaturas más altas del verano y, en alguna de las estaciones, las más altas de las que habían registrado nunca. Ese día, la estación de Mieres-Baíña alcanzó los 43.1grados; la de Oviedo, 41.2, y la de Amieva-Panizales, 41.1.

Cabe recordar que, además, la Península ha sufrido dos largas olas de calor este verano: entre el 18 de junio y el 4 de junio y entre el 3 y el 18 de agosto. Han sido la tercera y la cuarta más largas de la serie histórica. Con 33 días, ha sido el segundo verano con mayor número de días de ola de calor. Y aunque Asturias no las haya sufrido del mismo modo que otros territorios sí dejaron días con temperaturas mucho más altas de lo habitual.

Ha habido también más horas de sol de lo habitual y también más viento. Todo ello, sin duda, ha influido en la cantidad y gravedad de incendios forestales y, sobre todo, en las muchas dificultades para su extinción.

Temperaturas en ascenso hasta el viernes

¿Y ahora qué? Pues confirmando las previsiones de un otoño también cálido entre hoy y el viernes las temperaturas en Asturias irán en ascenso. Para el viernes se esperan máximas de hasta 29 grados. El fin de semana cambiará la situación, con posibilidades de lluvia y bajada de temperaturas. Bajada considerable de hasta 14 grados, la diferencia entre los 29 de máxima que se esperan el viernes y los 15 que marcarán los termómetros el lunes.

En las semanas del 29 de septiembre y del 12 de agosto se espera que las temperaturas vuelvan a ser más altas de lo normal para le época del año.