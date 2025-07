Quentin Urban y Jeremy Candy dicen adiós al Descenso del Sella

José Luis González Gijón Miércoles, 9 de julio 2025, 06:33 Comenta Compartir

El trono del Descenso Internacional del Sella se queda vacante y son muchos los aspirantes que este año quieren hacerse con él. Los ganadores de las tres últimas ediciones, los franceses Quentin Urban y Jeremy Candy, no defenderán el 9 de agosto el título después de una racha espectacular en la que se coronaron como los dominadores de la prueba de piragüismo más popular de España y una de las más reconocidas del mundo. El primero de esta pareja ha decidido poner fin a su carrera, aunque no se descarta que tome la salida en Arriondas. Eso sí, con un objetivo más lúdico que el que le llevó en los últimos años al oriente asturiano. Jeremy Candy, por su parte, ha renunciado a tomar parte de la salida debido a que participará en los Juegos Mundiales que se disputan en China en la misma fecha, una competición que da cabida a los deportes que no están reconocidos como olímpicos.

Candy se ha clasificado para las dos competiciones de Maratón que se desarrollarán en China, las de distancia corta y larga en K-1. El palista francés ha decido optar por esta prueba en detrimento del Sella, más después de que su compañero anunciase su retirada meses atrás. «La competición es en las mismas fechas. Es triste, pero espero volver pronto», afirmó.

Quienes sí estarán en la salida de Arriondas serán Milín Llamedo y Miguel Castañón, dos palistas que saben bien lo que es subirse a lo más alto del podio de Ribadesella. «La posibilidad surgió hace unos diez días y aún estamos en fase de adaptación», explica Milín Llamedo. La pareja estuvo entrenando la pasada semana, con tres incursiones en un Sella que este año llegó al verano corto de caudal. «La tónica es que siga bajando, no sé si subirán el caudal para la competición», explica el palista, que consiguió la victoria absoluta en 2018 junto a Pedro Vázquez.

La aspiración de esta pareja es poder optar a los puestos de honor. Después de tomarse la presente semana de una forma más relajada, los dos palistas volverán a las aguas del Sella tras el fin de semana con la intención de pulir la coordinación, que este año será muy importante en la competición. El hecho de que el caudal del Sella esté bajo supone que, sobre todo la parte alta del río, se convierta en un recorrido muy técnico. En la parte baja, en la zona de la ría, la previsión es que no haya porteo. «Intentaremos posicionarnos bien para un posible esprint. Ganar es muy difícil y nuestra aspiración es hacerlo bien. El abanico de candidatos va a ser amplio».

Récord

También aspiran a estar en esa pelea Julio Martínez y Brais Sánchez. El palista cántabro es una institución en el Sella, una competición que lleva disputando desde que era cadete, en 1985, y que ha conseguido ganar en once ocasiones. El hombre que junto a Miguel Fernández tiene el récord de la prueba, establecido en 2009, volverá a estar pendiente del cepo de Arriondas para, junto a su compañero gallego, tratar de llegar a lo más alto. En la pasada edición Julio Martínez compartió embarcación con Milín Llamedo, terminando la prueba en undécima posición.

La competición de este año se presupone muy abierta, después de que Quentin Urban y Jeremy Candy hayan renunciado a defender un trono que han mantenido intacto durante los últimos tres años. A lo largo de las próximas semanas serán muchas las parejas que se puedan ver en el río entre las multitudes de turistas que pueblan las aguas del Sella. Un periodo de preparación y adaptación para tratar de hacerse con una de las pruebas más reconocidas del piragüismo mundial y que atrae hasta Asturias a algunos de los mejores competidores en la especialidad de maratón. Una buena oportunidad para disfrutar de una fiesta del deporte en la que los palistas asturianos tendrán este año mucho que decir a la hora de discernir quién se sube a lo más alto del podio de Ribadesella.

