Descenso del Sella: campeones en folixa por las calles de Arriondas

Los Tritones con sus icónicos tridentes, sus coronas de laurel y todo su humor al servicio de la folixa, que tomó ayer las calles en el tradicional preludio festivo de la prueba deportiva.

Pablo A. Marín Estrada Gijón Sábado, 9 de agosto 2025, 21:18 Comenta Compartir

Las calles de Arriondas fueron este sábado una megafiesta desde primeras horas de la mañana y ya mucho antes de que comenzase el desfile más madrugador de la historia del Descenso Internacional del Sella. Una alegría desbordantemente multicolor y la música de las gaitas, charangas y coriquinos inundaba cada rincón de la capital parraguesa, engalanada para la ocasión con banderas de Asturias, España y del Descenso en cada balcón o ventana de la villa.

La llegada del Tren Fluvial con los bulliciosos Tritones desde Piloña marcó, siguiendo la tradición, el alineamiento de todos los grupos, peñas y formaciones musicales para dar comienzo a un desfile que abrían los soldados del Regimiento de Infantería Príncipe Nº3 y la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo. Bastó ver la comitiva festiva que les seguía en movimiento para comprobar que se trataba de uno de los desfiles más numerosos de los últimos años. Y es que las peñas históricas de Les Piragües lograban en esta ocasión reunir a uno de los mayores contingentes de socios y amigos que se recuerdan.

No solo los vecinos de los concejos selleros respondieron de forma masiva, también quienes lo son temporalmente cada verano, como la sección madrileña de los Tritones que se suma a la fiesta desde hace más de tres décadas, con Rafa el del Calderu a la cabeza, secundado por Julia Ramos, Enrique Pérez y otra cincuentena de amigos: «Lo hemos estado esperando todo el año y además ya tenemos una segunda generación de relevo», afirmaban señalando a los chavales que les acompañaban ataviados con el atuendo reglamentario de Les Piragües. El grueso de los Tritones, liderado por el incansable Kevin Menéndez, entre tanto, coreaba las consignas 'folixeras' de su líder, con sus tridentes en alto.

También inconfundibles por sus ganas de pasárselo bien, sus gaitas y tambores, y sus icónicos gigantes de Telva y Pinón y un cabezudo de Pinín circulando en bicicleta, la peña riosellana Entaína unía sus fuerzas a las de Mar de Ribadesella: «Vivir Les Piragües es un sentimiento difícil de describir con palabras, hay que disfrutarlo», declaraban. Otra de las peñas que batía rércords de participación era Los Botijos, de Cangas de Onís. «Venimos a darlo todo y la nota también», proclamaba con humor su presidente Ángel Fuente, hijo del gran 'Mole'. Y Aurora Hevia, representante de la peña Monte Coya, amparada tras el cabezudo de Dionisio de la Huerta y una flotilla de piraguas bullangueras, confesaba que «podemos imaginarnos cualquier cosa menos faltar al Sella». Casi con las mismas palabras expresaba su devoción a la fiesta Jesús Cofiño, presidente de la peña parraguesa Selleros, una de las más copiosas, con más de setecientos participantes: «Hay que ser de Asturias y más si yes de Arriondas para entender por qué esta ye la fiesta más guapa del mundo».

Que Les Piragües es también la folixa más divertida y cosmopolita del verano era algo que nadie ayer en su sano juicio podía poner en duda al paso del desfile colorista que precedía a la prueba deportiva. Y que el de esta 87 edición iba a ser de los que hacen historia por su concurrencia, tampoco.