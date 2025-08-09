El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Walter Bouzán y Bertín Llera tras salir del agua como ganadores del Descenso del Sella 2025. Damián Arienza
Descenso Internacional del Sella 2025

Los ganadores del Descenso del Sella 2025: «La emoción de este triunfo no se puede describir»

Walter Bouzán y Bertín Llera, eufóricos después de conseguir la victoria en el Sella y devolver el trono a Ribadesella 29 años después

José Ángel García

José Ángel García

Gijón

Sábado, 9 de agosto 2025, 14:09

Walter Bouzán apretaba los puños y miraba al cielo debajo del puente de Ribadesella. El veterano piragüista ya es la mayor leyenda del Descenso Internacional del Sella. Esta mañana ha firmado su victoria número doce sumando nueve triunfos en K2 y tres en K1. Nadie ha alzado los brazos más veces que él. Esta edición era especial. El último baile y Bouzán no quería dejarlo pasar. Con Bertín Llera detrás, el de Llovio peleó hasta el último metro para celebrar un triunfo histórico que devuelve el hegemonía a Ribadesella después de 29 años de la última victoria de una pareja riosellana en el Descenso.

«Tanto para mí como para Bertín esto es algo que no se puede describir. Es una emoción especial», afirmaba Bouzán en los instantes posteriores a salir del río. El final tuvo una carga enorme de emoción, con un esprint entre tres embarcaciones. «Sabíamos que éramos muy fuertes en el esprint», explica el piragüista de Llovio, que concede mucha importancia al hecho de haber entrado primeros en la recta definitiva. «Confiaba en el cachorro, pensé que no teníamos otro cambio pero aguantamos muy bien», celebra abrazado a su compañero, emocionado tras abrazarse a su padre. «Lloramos juntos y nada más», afirma con una sonrisa Bertín, que agradece el apoyo de sus vecinos. «Se notó mucho en los últimos cien metros», subraya.

Noticias relacionadas

Así te hemos contado la fiesta y la prueba deportiva

Así te hemos contado la fiesta y la prueba deportiva

¿Estuviste en el desfile del Sella?¡Búscate en las fotos!

¿Estuviste en el desfile del Sella?¡Búscate en las fotos!

Bouzán cierra el círculo después de haber bajado con su padre con quién se quedó a las puertas del triunfo. «Ha sido algo especial, lo vi nacer, crecer y hoy he ganado el Sella con él, aunque le doble en la edad. Es una emoción que no se puede describir», resume Bouzán.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  2. 2 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  3. 3 Una mujer de 57 años resulta herida al ser golpeada por un autobús municipal que daba un giro en El Natahoyo, en Gijón
  4. 4 Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea
  5. 5 Alarma por medusas en Asturias: vuelven a ondear las banderas rojas
  6. 6 El mercado pone en su sitio al Real Oviedo
  7. 7 De Oviedo a Gijón: Chenoa pasa las vacaciones en Asturias
  8. 8 Una playa de Asturias, entre las 40 mejores del mundo, según National Geographic
  9. 9 Mina Longo da el pistoletazo de salida a una masiva Semana Grande: «Gijón está en un nivel superior pero no vamos a tener sitio para tantos»
  10. 10 Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los ganadores del Descenso del Sella 2025: «La emoción de este triunfo no se puede describir»

Los ganadores del Descenso del Sella 2025: «La emoción de este triunfo no se puede describir»