En directo: Descenso Internacional del Sella 2025

El desfile de tritones abre una jornada festiva y deportiva en la que Asturias intentará recuperar la hegemonía en el Sella

Miguel Rojo
José Ángel García

Miguel Rojo y José Ángel García

Gijón

Sábado, 9 de agosto 2025, 10:38

Actualizado Hace 1 minuto

10:42

10:41

Llegan los Botijos de Cangas de Onís

10:40

10:35

Kevi pidió que La Güesal pudiese abrir, pues está cerrado por un problema de accesos. Se trata de un merendero de Parres. Después de la reivindicación, sigue la fiesta

10:34

El presidente del Principado prueba el calimocho de los Tritones y alza el tridente que los identifica.

10:31

Los Tritones ya llegan ante las autoridades.

10:31

Los de Piloña piden ‘que bote Iván’, su alcalde.

10:30

Mucho ambiente y nubes para protegernos del sol: temperatura perfecta para disfrutar de la Fiesta de les Piragües

10:28

El grupo Covadonga baila delante de los autoridades, y mientras la cabeza del desfile se acerca al puente, la cola no ha salido aún.

10:26

El grupo Covadonga de Gijón, fiel a la cita sellera.

10:24

Las autoridades, con Adrián Barbón a la cabeza, siguen animadas el desfile.

10:19

Desde bien temprano, gran ambiente y algunos pequeños atascos para entrar en la capital parraguesa.

10:18

09:54

Y respecto al tiempo, uno de los aspectos esenciales de una cita de estas características, pues no se esperan temperaturas demasiado elevadas para estas fechas. De hecho, en las horas centrales del día aumentará la nubosidad tanto en Arriondas como Ribadesella. Consulta aquí la previsión para hoy.

09:52

Durante toda la jornada, medio millar de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado velarán por la buena marcha de la fiesta. Y lo harán por agua, tierra y aire.

09:42

En lo deportivo, Asturias busca recuperar la hegemonía en el Sella . Además, con la baja del K2 de Urban y Candy, ganadores de las tres últimas ediciones del Descenso, las embarcaciones con sello regional parten como principales aspirantes al trono

09:41

Durante la mañana, la fiesta estará definida por el desfile de tritones, que comenzará a las 10 horas, y el tren fluvial, que partirá a las 12.15 horas de la estación de Arriondas.

09:40

La intensa jornada que se vivirá este sábado en Arriondas y Ribadesella tiene una doble vertiente, festiva y deportiva.

09:38

Buenos días. Hoy se celebra el Descenso Internacional del Sella 2025.

Actualización disponible

