En directo: Descenso Internacional del Sella 2025
El desfile de tritones abre una jornada festiva y deportiva en la que Asturias intentará recuperar la hegemonía en el Sella
Miguel Rojo y José Ángel García
Gijón
Sábado, 9 de agosto 2025, 10:38
10:42
10:41
Llegan los Botijos de Cangas de Onís
10:40
10:35
Kevi pidió que La Güesal pudiese abrir, pues está cerrado por un problema de accesos. Se trata de un merendero de Parres. Después de la reivindicación, sigue la fiesta
10:34
El presidente del Principado prueba el calimocho de los Tritones y alza el tridente que los identifica.
10:31
Los Tritones ya llegan ante las autoridades.
10:31
Los de Piloña piden ‘que bote Iván’, su alcalde.
10:30
Mucho ambiente y nubes para protegernos del sol: temperatura perfecta para disfrutar de la Fiesta de les Piragües
10:28
El grupo Covadonga baila delante de los autoridades, y mientras la cabeza del desfile se acerca al puente, la cola no ha salido aún.
10:26
El grupo Covadonga de Gijón, fiel a la cita sellera.
10:24
Las autoridades, con Adrián Barbón a la cabeza, siguen animadas el desfile.
10:19
Desde bien temprano, gran ambiente y algunos pequeños atascos para entrar en la capital parraguesa.
10:18
09:54
Y respecto al tiempo, uno de los aspectos esenciales de una cita de estas características, pues no se esperan temperaturas demasiado elevadas para estas fechas. De hecho, en las horas centrales del día aumentará la nubosidad tanto en Arriondas como Ribadesella. Consulta aquí la previsión para hoy.
09:52
Durante toda la jornada, medio millar de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado velarán por la buena marcha de la fiesta. Y lo harán por agua, tierra y aire.
09:42
En lo deportivo, Asturias busca recuperar la hegemonía en el Sella . Además, con la baja del K2 de Urban y Candy, ganadores de las tres últimas ediciones del Descenso, las embarcaciones con sello regional parten como principales aspirantes al trono
09:41
Durante la mañana, la fiesta estará definida por el desfile de tritones, que comenzará a las 10 horas, y el tren fluvial, que partirá a las 12.15 horas de la estación de Arriondas.
09:40
La intensa jornada que se vivirá este sábado en Arriondas y Ribadesella tiene una doble vertiente, festiva y deportiva.
09:38
Buenos días. Hoy se celebra el Descenso Internacional del Sella 2025.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
- 2 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
- 3 Una mujer de 57 años resulta herida al ser golpeada por un autobús municipal que daba un giro en El Natahoyo, en Gijón
- 4 Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea
- 5 Asturias se prepara para lo peor de la ola de calor, con el termómetro cerca de los 40 grados
- 6 Una persona herida en un accidente en la Autovía Minera
-
7
-
8
- 9 Una playa de Asturias, entre las 40 mejores del mundo, según National Geographic
- 10 Alarma por medusas en Asturias: vuelven a ondear las banderas rojas
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.