Piragüistas en el Descenso Internacional del Sella 2025.
Piragüistas en el Descenso Internacional del Sella 2025. Damián Arienza

Consulta la clasificación completa del Descenso Internacional del Sella 2025

La pareja formada por los asturianos Walter Bouzán y Alberto Llera se impone en el 87 Descenso del Sella mientras que las gallegas Tania Fernández y Tania Álvarez han ganado en la categoría femenina

Sábado, 9 de agosto 2025, 17:05

La pareja formada por los asturianos Walter Bouzán y Alberto Llera se ha impuesto este sábado en la 87º edición del Descenso del Sella. Por su parte las gallegas Tania Fernández y Tania Álvarez, volvieron a repetir victoria en el Sella en categoría femenina, tras la conseguida hace dos años y tras el segundo puesto que lograron en la pasada edición.

Esta nueva edición del Descenso Internacional del Sella, conocido popularmente como la Fiesta de las Piraguas, declarada como Fiesta de Interés Turístico Internacional, es una de las competiciones de piragüismo más famosas del mundo y además supone un evento lúdico en el que participan miles de personas.

Clasificación del Descenso Internacional del Sella 2025

La salida de la carrera de piraguas tuvo lugar como es habitualen Arriondas y la meta - tras 20 kilómetros de río - en Ribadesella. Se trata de una cita que combina deporte y fiesta, convirtiendo el oriente de Asturias en el epicentro del verano asturiano.

El Descenso Internacional del Sella contó en esta 87 edición con más de 1.300 palistas procedentes de 25 países. De esta forma fueron más de 900 las embarcaciones que tomen la línea de salida en Arriondas en las distintas categorías.

