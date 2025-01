«Hay que dejar de producir carbón»

Pocas veces los ciudadanos pueden ver al Ibex en la televisión. Pero este miércoles, 2,6 millones de espectadores (casi un 20% de la audiencia) tuvieron frente a sus pantallas a la presidenta ejecutiva del Grupo Santander, Ana Botín, en 'Planeta Calleja' ( ... Mediaset), un programa emitido simultáneamente en Telecinco y Cuatro de casi una hora y media de duración. En ese formato, la ejecutiva visitó Groenlandia junto al presentador y trató cuestiones de su vida diaria (sus horarios, aficiones, estudios, familia) y de actualidad social (el cambio climático, la presencia de la mujeres en los órganos de decisión); pero también aspectos muy relacionados con la entidad que preside desde 2014, su trayectoria dentro y fuera de la corporación y el papel de la banca en la crisis económica.

El tramo del programa sobre los efectos que la recesión tuvo sobre las familias fue el menos cómodo para Botín. A las preguntas de Jesús Calleja sobre los desahucios, la presidenta del Santander afirmó que los bancos «no desahucian a nadie desde 2012», en el caso de intervenciones en primeras viviendas. Se refería al acuerdo al que llegaron a finales de aquel año la patronal de la banca y la de las cajas para evitar estas intervenciones en casos de «extrema necesidad» durante los dos años posteriores. Desde entonces, cada entidad se cuida de no actuar nada más registrarse un impago, se autorizan prórrogas y refinanciación de las deudas, aunque cada banco mantiene sus propias políticas en este campo.

A la cuestión del rescate bancario –«el Estado prestó 60.000 millones y la banca no lo ha devuelto», indicó el presentador–, Botín recordó que ese dinero fue fundamentalmente a parar a las antiguas cajas de ahorros y que entidades como Santander contribuyeron a resolver la crisis aportando dinero al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Al espinoso tema de las participaciones preferentes –«yo reconozco que invertí dinero y lo perdí», apuntó Calleja–, la ejecutiva admitió que la banca debe ser consciente de cómo asesora a sus clientes de los riesgos que asumen cuando invierten.

Botín también repasó algunos de los momentos cruciales de su vida personal y profesional, incluida su trayectoria en el Santander desde el año 1988, cuando se incorporó para liderar la expansión en Latinoamérica, antes de su periodo como presidenta de Banesto y su posterior reincorporación a Banco Santander, primero como responsable del negocio en Reino Unido y, después, como presidenta del grupo. La directiva reveló que aunque la relación con su padre, Emilio Botín, fue «buenísima como padre», no lo fue tanto «como jefe», ya que tuvo «sus más y sus menos».

Se refirió al capítulo de su vida en el que, tras publicarse un perfil de ella en 'El País Semanal', en medio de la fusión de Santander con Central Hispano, y cuando los ejecutivos de esta segunda entidad interpretaron la publicación como un aviso de que sería ella la sucesora de Botín en la nueva entidad, su padre la llamó. «Me invitó a irme para que pudiese haber fusión. Hizo lo que tenía que hacer, pero la manera en que me lo dijo me hizo daño», reconoció en pleno 'prime-time'.

También habló de feminismo, algo que considera que trata de «apoyar la igualdad de oportunidades»: «Yo digo: tú mira lo que he hecho e intenta juzgarme con arreglo a lo que he hecho, no si soy blanca o negra, hombre o mujer», explicó.

Sobre el cambio climático, la presidenta del Santander dijo que los datos «son irrefutables», que el cambio climático «está ocurriendo» y que el «el hombre es quien lo está acelerando». Y, además, confesó que mantuvo una reunión «interesantísima» con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y «todos los presidentes de todas las compañías de petróleo del mundo». En ella, relató la máxima dirigente del Banco Santander, «se debatió sobre el carbón, porque el carbón se tiene que dejar de financiar y producir». «Había un debate entre algunos de los responsables de las petroleras sobre de qué manera hacer la transición», subrayó Botín.