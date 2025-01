«Los freelance son los que están haciendo el mejor periodismo internacional en España»

«A la séptima va la vencida». De esta manera, bromeando, recibió este jueves el periodista Zigor Aldama el Premio Internacional de Periodismo 'Colombine' que organiza la Asociación de Periodistas de Almería (APAL); un galardón dotado con 3.000 euros financiados por la Fundación Unicaja, ... por el que el profesional, corresponsal para China y Extremo Oriente del Grupo Vocento, ha sido reconocido por escribir e informar, sin embargo, de asuntos tan serios como la situación actual de la mujer.

El artículo ganador, titulado 'Patrullas contra la trata de mujeres', publicado en el digital 'Planeta Futuro' de elpais.com, relata la situación que viven muchas de ellas en Nepal. Hasta allí se trasladó el periodista en un viaje de tres semanas, junto al fotógrafo alicantino Miguel Candela, para elaborar el reportaje que ha sido publicado por varios medios de comunicación de todo el mundo.

Ha sido precisamente su perseverancia, junto al trabajo bien hecho, lo que le ha llevado a lograr en la octava edición del certamen el reconocimiento que merece. «Me llegó el email con el que anuncian la convocatoria y mi padre me animó para que me presentase con dos reportajes. Desafortunadamente, mi padre no está con nosotros desde hace dos meses y no puede ver que me han dado el 'Colombine'», explicó Aldama haciéndole partícipe del premio. Y es que, tal y como reconoció, fue él el que «me introdujo en la fotografía« y ha sido esa combinación de fotografía y texto la que le ha permitido hacer »un trabajo tan completo como el que el jurado« le ha valorado.

Zigor Aldama reivindicó en su intervención el papel de los periodistas freelance porque son, a su juicio, «los que están haciendo el mejor periodismo internacional en España, a pesar de las dificultades, de la falta de reconocimientos y de recursos con los que trabajamos».

«El periodismo es una profesión relativamente sencilla: es ir, ver y escuchar, analizar y contar. El problema es que cada vez más los medios nos presionan para que nos saltemos los pasos previos y es complicado«, censuró en su alocución.

Y, para finalizar, Aldama invitó a sus colegas periodistas a ser como 'Colombine', alma mater del certamen periodístico: «A ser tractores de los movimientos sociales y no ir a remolque». Eso, personalmente, «es lo que intento hacer y seguiré intentando hacer con 3.000 euros más».

El texto ganador

'Patrullas contra la trata de mujeres' ha merecido la máxima puntuación de la octava edición del Premio Internacional de Periodismo 'Colombine' de la Asociación de Periodistas de Almería, y los elogios del jurado, como «un excelente ejemplo del periodismo comprometido y riguroso», donde se cuenta «la penosa historia de niñas y mujeres objeto de trata» en la frontera entre Nepal y la India.

El fallo señala «la excelente estructura del reportaje, su profundidad y rigor, una redacción cuidada y las oportunas ilustraciones que lo convierten en un referente a tener en cuenta por los grandes medios de comunicación para apostar por un periodismo comprometido y de calidad». Además, el texto ganador cuenta con un álbum de fotografías del propio Aldama.

El autor

Zigor Aldama González (1980) es licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco y fijó su residencia en Shanghai en 2005, año desde el que es corresponsal para China y Extremo Oriente del Grupo Vocento. En España es también colaborador de 'El País', 'eldiario.es', 'El Confidencial' y 'Píkara Magazine', entre otros medios.

En la esfera internacional, colabora desde Asia con los diarios 'La Repubblica' (Italia) y 'South China Morning Post' (Hong Kong), así como con la revista 'Asian Geographic' y la cadena 'Al Jazeera'.

Aldama publicó en 2004 el ensayo 'Asia, burdel del mundo' (Elea) sobre la realidad de la prostitución y la esclavitud sexual en Asia que cuenta con el aval de Unicef. Entre otros galardones que ha ganado se encuentran Reportajes de la Universidad del País Vasco (2003), Diageo Joven y Brillante de Periodismo Económico (2011), La Buena Prensa (2013 y 2014), Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid (colectivo, 2016), José Antonio Vidal – Quadras al periodista más completo del año (2016 y 2017) y la Medalla de Oro de los Premios de la Asociación de Editores de Prensa de Singapur – MPAS' (2018).

Ha sido finalista de numerosos certámenes de periodismo, entre ellos, seis ediciones del 'Colombine' en los años 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 y 2018 (en la de 2015 no se presentó).

Nueve finalistas

Nueve trabajos han resultado finalistas de esta VIII edición del 'Colombine'. Además del ganador, Silvia Cruz (Barcelona) por 'Vidas privadas: Acompañar, cuidar y decir adiós' (publicado en 'Mujer hoy'); Mónica G. Prieto (China) por 'Las esclavas sexuales de Corea se rebelan contra Japón' ('El Mundo' y elmundo.es); Mar Abad (Almería) por 'Violeta, la periodista, telegrafista y dama roja que impulsó la liberación de la mujer a principios del XX' ('Yorokobu'); Carmen Morán (Madrid) por 'Un futuro ecofeminista' ('El País' – 'Babelia'); Marta Arias (Barcelona) por 'María Elsy Angulo, la finada awá' (labs.revista5w.com); María José Carmona (Málaga) por 'Abuela posa desnuda para mí' ('Yorokobu'); Carolina Pecharromán (Madrid), por 'Las píldoras de Carol' (Canal 24 horas de TVE – web de RTVE) y Majo Siscar y Gemma Perellada (Alicante) por 'Justicia – Congo' (Especiales eldiario.es).

El jurado

David Corral, expresidente de la Comisión de Publicaciones de la APM (Asociación de la Prensa de Madrid) y tesorero de la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España); Jesús Pozo, de la AP-APAL y del Colegio de Periodistas de Andalucía (CPPA) y presidente de la Fundación Inquietarte; Magis Iglesias, periodista, primera mujer que fue presidenta de la FAPE y que acaba de publicar en 2019 su libro «Fuimos nosotras. Las primeras parlamentarias de la democracia» (se presenta en Almería el 16 de enero); y, Rosalía Rodríguez López, catedrática de Derecho Romano de la Universidad de Almería y autora del libro «La violencia contra las mujeres en la antigua Roma», recientemente presentado, formaron el jurado.

La VIII edición del Premio Internacional de Periodismo 'Colombine' ha pulverizado las anteriores cifras de participación: 140 periodistas y 166 trabajos periodísticos. Han estado representados doce países y, si nos ceñimos a España, 26 provincias procedentes prácticamente de todas las comunidades autónomas.

El certamen, que patrocina Fundación Unicaja, cuenta con la colaboración de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), el Colegio de Periodistas de Andalucía (CPPA) y la Fundación 'Carmen de Burgos', y pretende rendir homenaje a la primera periodista profesional de España, la almeriense Carmen de Burgos Seguí.

Ganadores

Han resultado ganadoras de las ediciones anteriores: en 2012, Yolanda Sobero Martínez y Susana Jiménez Pons, con 'Feminicidio SA', emitido en 'La 2' y Canal 24 horas, a través de 'En portada' de los Servicios Informativos de Televisión Española; en 2013, June Fernández Casete, con 'Yo quería sexo pero no así' publicado en 'Pikara Magazine' y 'eldiario.es'; en 2014, Marta Gómez Casas, por su reportaje radiofónico 'Mujeres que transforman el mundo' emitido en el programa 'Tolerancia cero' de Radio 5, del que es directora; en 2015, el mexicano Lucano Romero, con 'Que calle el silencio: mujeres periodistas en riesgo', emitido en Radio XHFJ de Teziutlán, en Puebla; en 2016, la periodista catalana Marisol Soto Romero, de TVE, con el reportaje 'El machismo que no se ve', emitido en 'Documentos TV' de 'La 2'; en 2017, el granadino Francisco Carrión, corresponsal en Egipto de 'El Mundo' por su trabajo 'La venganza de las kurdas contra el Califato', publicado en el dominical 'Papel' del diario 'El Mundo'; y, en 2018, la almeriense Mar Abad, con 'Flâneuse: las mujeres aún tienen que conquistar las ciudades', publicado en la revista 'Yorokobu'.