Iñaki Churruca, exjugador del Sporting: «Es un reconocimiento para todos mis compañeros» El legendario exjugador rojiblanco le dedica el homenaje que le hará el club el domingo a «jugadores, técnicos y aficionados de mi época»

Iván García Gijón Viernes, 10 de octubre 2025, 22:52

Pocos barruntaban en el verano de 1967 que aquel extremo zurdo, todavía en edad juvenil, que acababa de llegar a Gijón acabaría convertiéndose en una leyenda del Sporting. «Me abrieron la posibilidad de ser futbolista y eso uno siempre lo agradece». Iñaki Churruca (Zarautz, 1949) será el homenajeado en los prolegómenos del Sporting - Racing de este domingo en El Molinón, una distinción que le hace especial ilusión, pero que insiste en que la siente como algo colectivo: «Es un reconocimiento a todos mis compañeros, técnicos y a los aficionados de mi época».

Formado en las categorías inferiores del club Zarautz, el Sporting apostó por él. Pagó 50.000 pesetas «que de aquella era dinero» a la entidad vasca en un concepto similar a lo que ahora se entienden como gastos formativos. Churruca militó durante casi una década en el club, ayudando a forjar la que serían los años dorados de la entidad y dejando, con su marcha al Athletic en 1976, un dinero en las arcas del club que permitió financiar las obras de la Escuela de Mareo.

«Son unas instalaciones estupendas, un ejemplo para el fútbol y permiten a los chavales formarse y aprender», resume de las instalaciones de entrenamiento rojiblancas, de las que han salido grandes talentos del fútbol asturiano y español como David Villa, Abelardo o Luis Enrique. La cantera también fue el motor deportivo del último ascenso del club a Primera, en 2015. A ello se refiere veladamente Churruca. «Hubo una época buena en la que salieron varios jugadores que ayudaron al club en todos los sentidos». La lástima, para el exfutbolista es que «ahora parece que ya no salen tantos. Hay que apostar por ello. Asturias siempre ha tenido buena cantera de jugadores, incluso antes de que existiese Mareo».

Fue Joaquín Alonso, relaciones institucionales del Sporting, quien telefoneó a Churruca para expresarle la intención del club de homenajearlo en este encuentro, con motivo del 120 aniversario que el Sporting cumple en este 2025. Se suma así a una lista de leyendas que este curso han recibido el cariño de El Molinón antes de que el balón eche a rodar. Díaz Novoa y Alonso Miluca –en los encuentros ante Burgos y Albacete– fueron los últimos. «Siempre que me llaman para estas cosas pienso en los compañeros y en los que vinieron antes que yo», insiste el exjugador una y otra vez. «Es que en 120 años tú imagínate toda la gente que ha pasado por este club. Cuando yo llegué ya había futbolistas que habían hecho historia y que tuve el privilegio de tener como compañeros».

Churruca convirtió 51 goles con la elástica rojiblanca en sus nueve campañas en Gijón. Dotado de una zurda privilegiada, el extremo fue pieza fundamental en el ascenso de 1970 y las seis posteriores temporadas que los rojiblancos enlazaron seguidas en Primera. «Lo he dicho mas de una vez, el Sporting ha sido mi catapulta profesional, el que me ha dado la ocasión de dedicarme a esta profesión, solucionar los problemas económicos de mi vida... Si he podido vivir del fútbol y disfrutar ha sido gracias a ellos. Apostaron por un juvenil y me convertí en internacional aquí». En 1976, tras el descenso del Sporting a Segunda, puso rumbo al Athletic, en el que militó cuatro temporadas. Hércules y Lorca fueron los últimos clubes de su carrera.

«Ganar o ganar»

Churruca no es ajeno a la actualidad deportiva de los rojiblancos. «No se dieron los resultados en los últimos partidos y yo no estoy dentro para valorar», reflexiona sobre el relevo en el banquillo del Sporting. Borja Jiménez, al que Churruca le aguarda una etapa fructífera, se estrenará en el banquillo tras su homenaje.

«Como decía algún excompañero mío: hay que ganar o ganar», apunta el exfutbolista vasco sobre el duelo ante el Racing de José Alberto. «Meterse más abajo es complicado por los nervios». Churruca vaticina un partido «bonito» y con ambiente en las gradas y espera que su nombre no sea el único que mañana resuene en las gradas de El Molinón.