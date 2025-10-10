Sporting de Gijón-Racing: un duelo de alta tensión

«¡Tenemos que movernos rápido!», insiste Borja Jiménez. Gorra calada, chubasquero y pantalón largo, con los brazos cruzados en uno de los laterales del ... campo número 2, el balón vuela durante un ejercicio. El entrenador del Sporting de Gijón ya está sumergido en la preparación para intentar sorprender el domingo al Racing de José Alberto en su presentación en El Molinón (16.15 horas). Un oponente de colmillo retorcido y un primer día nada sencillo, con su rival marchando segundo en la tabla y un historial de duelos a sus pies. Tanto para él, durante su trayectoria como entrenador, como para el Sporting, que protagonizará un duelo de alta tensión. Uno con muchas cuentas pendientes y del que aspira a salir airoso el equipo para coger aire. El mensaje externo de Borja Jiménez casa con el que les ha transmitido a sus futbolistas. Poco a poco: «Un proyecto para dar pasos y salir poco a poco de esta situación».

Cualquier estadística que se cruce estos días para destripar el partido es claramente favorable al conjunto cántabro. Curiosamente, el Racing es el equipo al que más veces se ha enfrentado Borja Jiménez en su trayectoria y que determinó, de alguna forma, el sentido de su final en el banquillo del Deportivo. El abulense se ha medido once veces al Racing, con un balance negativo para sus intereses y que, apretando los dientes, espera empezar a equilibrar este domingo: once partidos, con ocho derrotas, dos empates y una victoria, esta al frente del Leganés en su año del ascenso a Primera.

Entre las derrotas hubo una especialmente dolorosa, en febrero de 2022, en Riazor (0-1). Frenó al Deportivo, que no ascendería al final de aquel año, y lanzó al Racing, que se pondría en cabeza con una gran racha de resultados y subiría a Segunda. «Hay una cosa en la que el Dépor no nos doblaba, en huevos», llegó a asegurar el entrenador Guillermo Fernández Romo en la celebración de aquel ascenso, que no estuvo exento de polémica y de insultos al Dépor. Borja Jiménez, que no logró el ascenso por la vía del 'play off', no quiso entrar en un enfrentamiento.

La estadística tampoco mejora en los duelos entre José Alberto, que regresa el domingo a El Molinón, y el entrenador abulense. El primer enfrentamiento entre ambos se produjo cuando el que fuera técnico del Sporting estaba ya al frente del filial rojiblanco, en Segunda B, mientras que Borja Jiménez se sentaba en el banquillo del Mirandés. Hasta el momento han sido cuatro partidos los que han disputado los dos técnicos: dos derrotas, una victoria y un empate.

Lejos del abulense, al Sporting no le ha ido bien en los últimos duelos contra el Racing de Santander. No le gana desde febrero de 2020, con una factura negativa de seis derrotas y un solo empate. Pero para buscar la última victoria en El Molinón todavía hay que ir más atrás: 16 de mayo de 2015. En la temporada del ascenso de los 'guajes', un doblete de Guerrero y un gol de Bernardo sentenciaron al Racing. Ahí se terminó el confeti rojiblanco en el duelo norteño, que se retoma el domingo. Se espera una gran presencia de aficionados racinguistas y ha sido declarado de alto riesgo por Antiviolencia.

El once, en el último momento

En Mareo, en todo caso, comienza a reinstaurarse la confianza. Y el hermetismo. El nuevo técnico, que tiene a todos sus futbolistas disponibles, con la salvedad de Jesús Bernal –tiene el alta médica, pero falta la competitiva– quiere apretar las tuercas en todos los aspectos y a nivel interno ya ha anunciado que, más allá de las pruebas que se puedan ver, no comunicará sus alineaciones hasta los instantes previos a los partidos.

Jiménez buscar tener a todos sus futbolista enchufados hasta el último momento. En este inicio de la semana ha ido realizando distintos ensayos. Casi siempre insinuando un 4-2-3-1, bien armado a nivel defensivo y saliendo rápido al contragolpe. Un equipo muy vertical. Los nombres de los potenciales titulares, eso sí, van rotando.