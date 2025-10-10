El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Borja Jiménez, en el centro de la imagen, durante el inicio del entrenamiento de ayer en Mareo, con Dubasin delante. ARNALDO GARCÍA

Sporting de Gijón-Racing: un duelo de alta tensión

Borja Jiménez aspira a acabar en su primer día en El Molinón con la 'leyenda negra' del equipo cántabro, el rival al que más veces se ha enfrentado

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 06:22

«¡Tenemos que movernos rápido!», insiste Borja Jiménez. Gorra calada, chubasquero y pantalón largo, con los brazos cruzados en uno de los laterales del ... campo número 2, el balón vuela durante un ejercicio. El entrenador del Sporting de Gijón ya está sumergido en la preparación para intentar sorprender el domingo al Racing de José Alberto en su presentación en El Molinón (16.15 horas). Un oponente de colmillo retorcido y un primer día nada sencillo, con su rival marchando segundo en la tabla y un historial de duelos a sus pies. Tanto para él, durante su trayectoria como entrenador, como para el Sporting, que protagonizará un duelo de alta tensión. Uno con muchas cuentas pendientes y del que aspira a salir airoso el equipo para coger aire. El mensaje externo de Borja Jiménez casa con el que les ha transmitido a sus futbolistas. Poco a poco: «Un proyecto para dar pasos y salir poco a poco de esta situación».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

