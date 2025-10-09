El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Borja Jiménez, durante el primer entrenamiento en Mareo este miñercoles. A. García
Real Sporting de Gijón

Las primeras decisiones de Borja Jiménez: Mbemba y Enol Prendes regresan al Sporting Atlético

Tanto el club como el técnico coinciden en que los dos jugadores, si no participan con el primer equipo, deben competir

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:04

Comenta

Borja Jiménez dirige esta mañana su segundo entrenamiento al frente del Real Sporting de Gijón desde que asumiera ayer las riendas del proyecto. El entrenador abulense ha comenzado a introducir algunos cambios en el día a día. Por ejemplo, Enol Prendes y Pierre Mbemba han regresado, de momento, a la disciplina del Sporting Atlético.

Jiménez, en ese sentido, ha contado hoy con 21 futbolistas de campo -todos los disponibles con ficha profesional-, más cuatro porteros: Yáñez , Venteo, Gerard Moreno y Mario Ordóñez.

Esta situación no supone ningún obstáculo para que Enol Prendes y Mbemba, además de otros futbolistas del filial, puedan ser reclutados en algún momento puntual, cuando el primer equipo los necesite.

Pero la idea es clara: que no se repita una situación prolongada de inactividad, cuando el primer equipo no requiera de los jugadores del filial para la competición, como la que hubo el curso pasado con Álex Oyón.

El entrenador abulense mantiene, de todas formas, las puertas abiertas a los jugadores del Sporting Atlético, a los que irá valorando de distintas formas en sus primeras semanas en Gijón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  2. 2 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  3. 3 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  4. 4

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  5. 5 Fallece un motorista británico al chocar contra un camión en Cangas de Onís
  6. 6 ¿Cuáles son los vuelos que Ryanair dejará de operar en Asturias?
  7. 7 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  8. 8 El Real Oviedo destituye a Paunovic
  9. 9 El conductor pillado a 237 kilómetros por hora en la A-8 batió el desafortunado récord de velocidad máxima registrada en Asturias
  10. 10 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las primeras decisiones de Borja Jiménez: Mbemba y Enol Prendes regresan al Sporting Atlético

Las primeras decisiones de Borja Jiménez: Mbemba y Enol Prendes regresan al Sporting Atlético