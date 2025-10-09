Las primeras decisiones de Borja Jiménez: Mbemba y Enol Prendes regresan al Sporting Atlético

Javier Barrio Gijón Jueves, 9 de octubre 2025, 12:04 Comenta Compartir

Borja Jiménez dirige esta mañana su segundo entrenamiento al frente del Real Sporting de Gijón desde que asumiera ayer las riendas del proyecto. El entrenador abulense ha comenzado a introducir algunos cambios en el día a día. Por ejemplo, Enol Prendes y Pierre Mbemba han regresado, de momento, a la disciplina del Sporting Atlético.

Jiménez, en ese sentido, ha contado hoy con 21 futbolistas de campo -todos los disponibles con ficha profesional-, más cuatro porteros: Yáñez , Venteo, Gerard Moreno y Mario Ordóñez.

Esta situación no supone ningún obstáculo para que Enol Prendes y Mbemba, además de otros futbolistas del filial, puedan ser reclutados en algún momento puntual, cuando el primer equipo los necesite.

Pero la idea es clara: que no se repita una situación prolongada de inactividad, cuando el primer equipo no requiera de los jugadores del filial para la competición, como la que hubo el curso pasado con Álex Oyón.

El entrenador abulense mantiene, de todas formas, las puertas abiertas a los jugadores del Sporting Atlético, a los que irá valorando de distintas formas en sus primeras semanas en Gijón.

Temas

Sporting de Gijón