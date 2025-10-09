El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Participación

Encuesta: ¿Crees que Borja Jiménez dará un giro a la situación del Sporting?

El Sporting de Gijón ha dado un golpe de timón en plena tormenta y ha confiado su banquillo a Borja Jiménez, técnico abulense de 40 años con experiencia en ascensos y proyectos de largo recorrido, que firma hasta 2027 tras la destitución de Asier Garitano

Elena Cuesta

Gijón

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:10

Comenta

La directiva rojiblanca apuesta por un entrenador que ya demostró en Leganés su capacidad para construir equipos competitivos y que ahora llega a El Molinón con la misión de devolver la identidad y la ambición a un vestuario necesitado de confianza. Borja Jiménez ha dejado claro que su idea pasa por un Sporting sólido y competitivo, consciente de que el objetivo a largo plazo es el ascenso, pero sin perder de vista la urgencia de sumar puntos y cortar la mala dinámica. Ahora la pregunta queda en el aire:

¿Crees que Borja Jiménez logrará revertir la situación del Sporting de Gijón?

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  2. 2

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  3. 3 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  4. 4 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  5. 5 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  6. 6 Fallece un motorista británico al chocar contra un camión en Cangas de Onís
  7. 7 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  8. 8 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  9. 9 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  10. 10 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras amenazarla con unas tijeras en el cuello

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Encuesta: ¿Crees que Borja Jiménez dará un giro a la situación del Sporting?

Encuesta: ¿Crees que Borja Jiménez dará un giro a la situación del Sporting?