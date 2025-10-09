Encuesta: ¿Crees que Borja Jiménez dará un giro a la situación del Sporting?

Elena Cuesta Gijón Jueves, 9 de octubre 2025, 17:10 | Actualizado 17:24h. Comenta Compartir

La directiva rojiblanca apuesta por un entrenador que ya demostró en Leganés su capacidad para construir equipos competitivos y que ahora llega a El Molinón con la misión de devolver la identidad y la ambición a un vestuario necesitado de confianza. Borja Jiménez ha dejado claro que su idea pasa por un Sporting sólido y competitivo, consciente de que el objetivo a largo plazo es el ascenso, pero sin perder de vista la urgencia de sumar puntos y cortar la mala dinámica. Ahora la pregunta queda en el aire:

