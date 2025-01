Gaspar: «Ojalá pueda venir público a El Molinón»

Javier Barrio Gijón Jueves, 13 de mayo 2021, 13:15 | Actualizado 14:41h. Comenta Compartir

Gaspar Campos se confesó este mediodía contento por su gol del otro día ante el Lugo, además de por su vuelta a la titularidad. «Estoy muy contento de volver al once. Reencontrarnos con la victoria es importante, respiramos tranquilos. No habíamos tenido suerte, pero el ... otro día pude marcar y estoy contento», resumió. Durante su intervención, tras el primer entrenamiento de la semana, planeó la vuelta del público a los estadios (unas 5.000 personas), pendiente de la actualización de hoy. «Está claro que la afición siempre es un punto a favor. Comencé a jugar el año pasado después de la pandemia, nunca he vivido El Molinón con público», dijo.

También consideró que «está claro la influencia que siempre tiene la afición en el fútbol. Tener el respaldo del público en casa da muchas cosas buenas y fuerza. Ojalá pueda volver público a El Molinón». Eso sí, a colación de la decisión del Gobierno de permitir el acceso del público solo en comunidades que alcancen la denominada fase 1, dijo que «puede ser un poco desigual que haya en unos campos sí y en otros, no». En ese sentido, Asturias está pendiente de la actualización de esta tarde. El canterano reconoció más adelante que, en esta lucha final, los veteranos como Carmona les han hablado del último ascenso. «A mí me pilló en el Ayuntamiento, viendo el partido por la pantalla», reconoció a modo de anécdota. Y justo después fue preguntado por su capacidad de llegar cerca de la portería. «Suelo intentar llegar al área siempre que hay centros, algún balón perdido. Facilidad no sé si tengo. Siempre marqué bastantes goles y este año, para ser el primero, estoy satisfecho con las cifras que tengo», aseguró. Del Girona destacó que está «en un momento increíble» y llamó su atención sobre el uruguayo Stuani, el hombre gol del conjunto catalán: «Es un delantero diferencial y hay que tenerlo muy cerca».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Sporting

fútbol