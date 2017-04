Paula Echevarría, de procesión en Candás

AJENA A LA POLÉMICA. Paula Echevarría sigue siendo la mejor embajadora de Candás. Con media España pendiente de sus pasos y de su supuesto divorcio de David Bustamante, ella ha querido presumir de pueblo y disfrutar de lo bueno que le ofrece. El sábado por la noche compartió con sus seguidores en Instagram una foto en el puerto candasín y ayer hizo a todos partícipes de la procesión del Cristo de la Resurrección a través de vídeos. Confesaba su emoción con la salve marinera la actriz, para la que esta no ha sido su mejor Semana Santa. Eso sí, al mal tiempo, buenos alimentos, ha debido pensar. Y por eso también ha compartido el magnífico aspecto de una fabada. Los mimos de la familia y los suyos han ayudado -y mucho- a la 'it girl' española a lidiar con su particular temporal.