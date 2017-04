José Andrés rapea a Trump

El cocinero mierense José Andrés ha publicado un rap en el que insta a Donald Trump a aprobar una reforma migratoria. Una semana después de cerrar de manera «amistosa» y «confidencial» el litigio que ambos manteníantras la andanada del presidente contra los mexicanos, que llevó al chef a romper un contrato para abrir un restaurante, rapeó en su cuenta de Twitter un tema de un minuto para pedirle que «cuide de todas las personas que viven en territorio estadounidense».

Yo! I made a rap song in #AutoRap by #Smule, and it's awesome. Listen to it here: https://t.co/JX5Kv3MJGi@realDonaldTrump