Investigan la intervención policial en la que un agente golpeó a un joven

00:46

El incidente fue grabado por un ciudadano en una zona de paso restringido en el espigón de Fomento, junto al pub La Buena Vida

La Comisaría de Gijón ha abierto una investigación reservada a dos agentes del grupo de Atención al Ciudadano a raíz de una intervención en Poniente que fue grabada por un ciudadano con su teléfono móvil. En las imágenes, que se hicieron ayer virales en las redes sociales, se observa cómo uno de los agentes agrede varias veces con la defensa a un joven, al mismo tiempo que le grita: «¡Qué te vayas fuera, hostia! ¡que te voy a a reventar!».

Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado junto al pub La Buena Vida, donde, al parecer, el grupo de jóvenes había protagonizado un altercado para luego acceder a una zona de acceso restringido, señalan desde la Comisaría. «La grabación es un fragmento de la actuación policial que es mucho más larga y en la que los agentes hablan e insisten en numerosas ocasiones para que esas personas se vayan de ese lugar donde no se puede permanecer. Estos ciudadanos ya venían de un bar cercano donde, al parecer, habían participado en una pelea y pese a los constantes intentos para que abandonasen la zona de forma voluntaria, no atendieron a las órdenes» de los agentes, explicaron desde las dependencias policiales a través de un comunicado oficial.

Más información Comunicado íntegro de la Policía Nacional de Gijón sobre la polémica intervención

En dicha grabación se ve cómo los dos agentes mantienen una conversación con un chico y una chica y en un momento dado, a la joven la introducen en el coche patrulla en calidad de detenida por un delito de desobediencia, ya que, según las mismas fuentes, se negaba a abandonar el espacio privado. En ese momento, el chico va tras ellos y se acerca hasta el vehículo, ante lo que uno de los agentes le empuja. No obstante, continúa con la aproximación al coche patrulla y, cuando ya han metido a su acompañante en el patrulla, el otro agente se gira, se dirige a él y le golpea con la porra en las piernas. El ciudadano comienza a retroceder mientras el policía le grita «¡fuera!». Pese a que se aleja de la zona seguido por el funcionario, el chico le dice que no entiende lo que ocurre, a lo que el agente le responde: «Porque ya te he dicho mil veces lo que tienes que hacer, ¡vale!». Seguidamente, le da un empujón. A medida que van retrocediendo, él sigue reprochando al agente su actitud y éste le grita: «¡que te vayas fuera, hostia!» y le vuelve a golpear con la porra mientras insiste. «¡Que te vayas fuera, hostia! ¡Que te voy a a reventar!».

Resistencia pasiva

«Para el esclarecimiento completo de estos hechos y depuración de posibles responsabilidades se ha iniciado una información reservada a los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Comisaría de Gijón que realizaron esta intervención policial en la zona de ocio donde prestaban sus servicios en servicio preventivo», señalan fuentes oficiales de la Policía, que prosiguen. «Incluso la mujer se agarró a las puertas del coche y se negó a soltarlas, por lo que fue detenida por desobediencia. Uno de sus acompañantes, una vez más, se encara con los agentes, resistiéndose de forma pasiva a la actuación y ese es el momento que se extracta en el intervalo de imágenes que se observa en el vídeo».

EL COMERCIO ha podido hablar con el agredido, quien niega la versión de la policía. «Estaba sangrando por la boca y acudí a ellos para pedirles ayuda. La respuesta que obtuve fue la agresión que se ve en el vídeo, que no está editado», afirmó el joven, de nacionalidad rumana y que está siendo asesorado jurídicamente para estudiar si presenta una denuncia por lo ocurrido.